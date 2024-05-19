Прокуратура требует запретить песню исполнительницы из ХМАО

Прокуратура Санкт-Петербурга направила иск в суд с требованием признать запрещенной в России песню «Заставлял» исполнительницы из ХМАО Дарьяны Галлавич. Об этом в своем telegram-канале рассказала общественница Екатерина Мизулина.
Проверку песни инициировали после обращения Мизулиной в надзорное ведомство. «Прокуратурой Центрального района Санкт-Петербурга по поручению прокуратуры города <...> в Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга 13.05.2024 предъявлено исковое заявление о признании указанной информации запрещенной на территории Российской Федерации», — сообщается в официальном ответе прокуратуры на обращение общественницы.
Сотрудники ведомства прослушали трек исполнительницы, размещенный «ВКонтакте» и установили, что его текст содержит «обсценную лексику и пропаганду насилия». Также в адрес самой соцсети прокуратура вынесла представление из-за размещения песни «Заставлял».
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