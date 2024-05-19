19 мая 2024
18 мая 2024

Прокуратура требует запретить песню исполнительницы из ХМАО

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Песню Дарьяны Галлавич требуют запретить на территории РФ
Песню Дарьяны Галлавич требуют запретить на территории РФ Фото:

Прокуратура Санкт-Петербурга направила иск в суд с требованием признать запрещенной в России песню «Заставлял» исполнительницы из ХМАО Дарьяны Галлавич. Об этом в своем telegram-канале рассказала общественница Екатерина Мизулина.

Проверку песни инициировали после обращения Мизулиной в надзорное ведомство. «Прокуратурой Центрального района Санкт-Петербурга по поручению прокуратуры города <...> в Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга 13.05.2024 предъявлено исковое заявление о признании указанной информации запрещенной на территории Российской Федерации», — сообщается в официальном ответе прокуратуры на обращение общественницы.

Сотрудники ведомства прослушали трек исполнительницы, размещенный «ВКонтакте» и установили, что его текст содержит «обсценную лексику и пропаганду насилия». Также в адрес самой соцсети прокуратура вынесла представление из-за размещения песни «Заставлял».

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Прокуратура Санкт-Петербурга направила иск в суд с требованием признать запрещенной в России песню «Заставлял» исполнительницы из ХМАО Дарьяны Галлавич. Об этом в своем telegram-канале рассказала общественница Екатерина Мизулина. Проверку песни инициировали после обращения Мизулиной в надзорное ведомство. «Прокуратурой Центрального района Санкт-Петербурга по поручению прокуратуры города <...> в Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга 13.05.2024 предъявлено исковое заявление о признании указанной информации запрещенной на территории Российской Федерации», — сообщается в официальном ответе прокуратуры на обращение общественницы. Сотрудники ведомства прослушали трек исполнительницы, размещенный «ВКонтакте» и установили, что его текст содержит «обсценную лексику и пропаганду насилия». Также в адрес самой соцсети прокуратура вынесла представление из-за размещения песни «Заставлял».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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