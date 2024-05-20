Свердловскую область ждут снег и два арктических вторжения

Май на Урале не устает удивлять капризами погоды Фото: Денис Моргунов © URA.RU

До конца мая Свердловскую область ждут два арктических вторжения, которые принесут не только холод, но и снег. Прогнозом на остаток месяца поделился синоптик Алексей Пулин в своем telegram-канале «Погода в Екатеринбурге».

«До конца месяца регион ждет еще два арктических вторжения, 22-24 и 26—29 мая. В перерыве между ними вырисовывается кратковременное повышение температуры, когда на Урал вновь поступит тепло. При поступлении арктической воздушной массы возможны кратковременные ливневые осадки в виде снега и/или снежной крупы», — написал метеоролог.

Он добавил, что средняя ожидаемая температура мая в Екатеринбурге составит 7—8 градусов. Поэтому, по мнению Пулина, есть высокая вероятность, что месяц будет холоднее минувшего апреля (+8,1).

«Май холоднее апреля за всю историю наблюдений в городе был только дважды: в 1986 году (апрель +8, май +7,3) и в 1951 году (апрель +9,6, май +9,4). Самый холодный май XXI века в городе, на данный момент, был в 2002 году (+9,1). Уже „почти точно“ нынешний май будет холоднее», — предрек синоптик.