Свердловскую область ждут снег и два арктических вторжения

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Снежный город. Тюмень, снег, зима, погода, пальма, снегопад
Май на Урале не устает удивлять капризами погоды Фото:

До конца мая Свердловскую область ждут два арктических вторжения, которые принесут не только холод, но и снег. Прогнозом на остаток месяца поделился синоптик Алексей Пулин в своем telegram-канале «Погода в Екатеринбурге».

«До конца месяца регион ждет еще два арктических вторжения, 22-24 и 26—29 мая. В перерыве между ними вырисовывается кратковременное повышение температуры, когда на Урал вновь поступит тепло. При поступлении арктической воздушной массы возможны кратковременные ливневые осадки в виде снега и/или снежной крупы», — написал метеоролог.

Он добавил, что средняя ожидаемая температура мая в Екатеринбурге составит 7—8 градусов. Поэтому, по мнению Пулина, есть высокая вероятность, что месяц будет холоднее минувшего апреля (+8,1).

«Май холоднее апреля за всю историю наблюдений в городе был только дважды: в 1986 году (апрель +8, май +7,3) и в 1951 году (апрель +9,6, май +9,4). Самый холодный май XXI века в городе, на данный момент, был в 2002 году (+9,1). Уже „почти точно“ нынешний май будет холоднее», — предрек синоптик.

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До конца мая Свердловскую область ждут два арктических вторжения, которые принесут не только холод, но и снег. Прогнозом на остаток месяца поделился синоптик Алексей Пулин в своем telegram-канале «Погода в Екатеринбурге». «До конца месяца регион ждет еще два арктических вторжения, 22-24 и 26—29 мая. В перерыве между ними вырисовывается кратковременное повышение температуры, когда на Урал вновь поступит тепло. При поступлении арктической воздушной массы возможны кратковременные ливневые осадки в виде снега и/или снежной крупы», — написал метеоролог. Он добавил, что средняя ожидаемая температура мая в Екатеринбурге составит 7—8 градусов. Поэтому, по мнению Пулина, есть высокая вероятность, что месяц будет холоднее минувшего апреля (+8,1). «Май холоднее апреля за всю историю наблюдений в городе был только дважды: в 1986 году (апрель +8, май +7,3) и в 1951 году (апрель +9,6, май +9,4). Самый холодный май XXI века в городе, на данный момент, был в 2002 году (+9,1). Уже „почти точно“ нынешний май будет холоднее», — предрек синоптик.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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