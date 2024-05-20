Медведев: Зеленский будет либо предан суду, либо ликвидирован

Медведев: Зеленский является законной военной целью

20 мая 2024 в 17:11 Размер текста - 17 +

Дмитрий Медведев заявил, что у РФ есть законное право ликвидировать Зеленского Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент Украины Владимир Зеленский для России — правомерная военная цель. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, подчеркнув, что у украинского лидера два пути: суд или ликвидация. «Зеленский должен быть пойман и предан суду за преступления против россиян и украинцев или же ликвидирован… Он возглавляет враждебный России политический режим, который ведет с нами войну. А руководители стран, ведущих войну, всегда рассматриваются как правомерная военная цель», — сказал Медведев ТАСС. Зампред Совбеза подчеркнул, что для Москвы ничего не меняет то, что 20 мая у Зеленского заканчиваются президентские полномочия. Он все равно является военным преступником, заключил Медведев. Также зампред Совбеза выразил мнение, что Зеленский отказался проводить выборы на Украине, потому что боится конкуренции с экс-главкомом ВСУ Валерием Залужным и экс-главой Украины Петром Порошенко. Текущая ситуация в стране характеризуется не как иначе как гибель этого государства, заключил Медведев. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент Украины Владимир Зеленский для России — правомерная военная цель. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, подчеркнув, что у украинского лидера два пути: суд или ликвидация. «Зеленский должен быть пойман и предан суду за преступления против россиян и украинцев или же ликвидирован… Он возглавляет враждебный России политический режим, который ведет с нами войну. А руководители стран, ведущих войну, всегда рассматриваются как правомерная военная цель», — сказал Медведев ТАСС. Зампред Совбеза подчеркнул, что для Москвы ничего не меняет то, что 20 мая у Зеленского заканчиваются президентские полномочия. Он все равно является военным преступником, заключил Медведев. Также зампред Совбеза выразил мнение, что Зеленский отказался проводить выборы на Украине, потому что боится конкуренции с экс-главкомом ВСУ Валерием Залужным и экс-главой Украины Петром Порошенко. Текущая ситуация в стране характеризуется не как иначе как гибель этого государства, заключил Медведев.