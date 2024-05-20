Медведев: Зеленский отменил выборы, потому что боится Залужного и Порошенко

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Зеленский боится конкуренции, уверен Медведев
Зеленский боится конкуренции, уверен Медведев Фото:

Президент Украины Владимир Зеленский, у которого 20 мая истекают президентские полномочия, боится конкуренции с экс-главкомом ВСУ Валерием Залужным и экс-главой Украины Петром Порошенко. Так зампред Совбеза РФ Дмитрий Медеведев объяснил, почему Зеленский не проводит выборы. 

«Зеленский испугался конкуренции на выборах с Залужным или Порошенко. У них оказалось бы слишком много козырей», — поделился Медведев с ТАСС. По его словам, Зеленский узурпировал власть на Украине. 

Президент Украины отменил президентские выборы, объясняя это тем, что сейчас не время. О том, что ожидает Украину после 20 мая, — в материале URA.RU.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент Украины Владимир Зеленский, у которого 20 мая истекают президентские полномочия, боится конкуренции с экс-главкомом ВСУ Валерием Залужным и экс-главой Украины Петром Порошенко. Так зампред Совбеза РФ Дмитрий Медеведев объяснил, почему Зеленский не проводит выборы.  «Зеленский испугался конкуренции на выборах с Залужным или Порошенко. У них оказалось бы слишком много козырей», — поделился Медведев с ТАСС. По его словам, Зеленский узурпировал власть на Украине.  Президент Украины отменил президентские выборы, объясняя это тем, что сейчас не время. О том, что ожидает Украину после 20 мая, — в материале URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...