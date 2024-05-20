Медведев: Зеленский отменил выборы, потому что боится Залужного и Порошенко

Президент Украины Владимир Зеленский, у которого 20 мая истекают президентские полномочия, боится конкуренции с экс-главкомом ВСУ Валерием Залужным и экс-главой Украины Петром Порошенко. Так зампред Совбеза РФ Дмитрий Медеведев объяснил, почему Зеленский не проводит выборы.
«Зеленский испугался конкуренции на выборах с Залужным или Порошенко. У них оказалось бы слишком много козырей», — поделился Медведев с ТАСС. По его словам, Зеленский узурпировал власть на Украине.
Президент Украины отменил президентские выборы, объясняя это тем, что сейчас не время. О том, что ожидает Украину после 20 мая, — в материале URA.RU.
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