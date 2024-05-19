Главную переправу ЯНАО закроют из-за ветра

Сильный ветер угрожает работе переправы Салехард-Лабытнанги
Ямальцев предупредили о возможном закрытии переправы между Салехардом и Лабытнанги 21 мая из-за сильного ветра. Информацию сообщили в пресс-службе окружного департамента транспорта и дорожного хозяйства.
«Во вторник на территории округа синоптики прогнозируют усиление ветра. Возможны ограничения работы судов на воздушной подушке. Рекомендуем планировать свой маршрут заблаговременно», — говорится в сообщении.
На Ямале 21 мая ожидается ухудшение погодных условий. Ранее URA.RU сообщало о том, что в некоторых районах порывы ветра могут достигнуть 17 метров в секунду.
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