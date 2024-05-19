19 мая 2024

Главную переправу ЯНАО закроют из-за ветра

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Сильный ветер угрожает работе переправы Салехард-Лабытнанги
Сильный ветер угрожает работе переправы Салехард-Лабытнанги Фото:

Ямальцев предупредили о возможном закрытии переправы между Салехардом и Лабытнанги 21 мая из-за сильного ветра. Информацию сообщили в пресс-службе окружного департамента транспорта и дорожного хозяйства.

«Во вторник на территории округа синоптики прогнозируют усиление ветра. Возможны ограничения работы судов на воздушной подушке. Рекомендуем планировать свой маршрут заблаговременно», — говорится в сообщении.

На Ямале 21 мая ожидается ухудшение погодных условий. Ранее URA.RU сообщало о том, что в некоторых районах порывы ветра могут достигнуть 17 метров в секунду.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей ЯНАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Ямальцев предупредили о возможном закрытии переправы между Салехардом и Лабытнанги 21 мая из-за сильного ветра. Информацию сообщили в пресс-службе окружного департамента транспорта и дорожного хозяйства. «Во вторник на территории округа синоптики прогнозируют усиление ветра. Возможны ограничения работы судов на воздушной подушке. Рекомендуем планировать свой маршрут заблаговременно», — говорится в сообщении. На Ямале 21 мая ожидается ухудшение погодных условий. Ранее URA.RU сообщало о том, что в некоторых районах порывы ветра могут достигнуть 17 метров в секунду.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...