В Екатеринбурге мужчинам начали приходить повестки в военкомат

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Отправка мобилизованных свердловчан с Орджоникидзевского военкомата. Екатеринбург, призывная кампания, мобилизация, военный призыв, повестка в армию, призыв в армию
Жителям уральской столицы стали приходить повестки Фото:

В Екатеринбурге начался призыв военнослужащих запаса на учебные сборы. Военкоматы активно рассылают повестки на дом.

«В повестке сказано, что надо прийти в военкомат по вопросу учебных сборов. Явиться необходимо с 28 мая по 15 июля», — пишет Е1.ru.

В пресс-службе военкомата Свердловской области отметили, что это мероприятие проводится в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина от 1 марта. «Военные сборы могут проводиться различными силовыми структурами страны, и на них могут быть призваны все граждане, состоящие в запасе. За неявку по повестке предусмотрен штраф», — заявили в ведомстве.

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В Екатеринбурге начался призыв военнослужащих запаса на учебные сборы. Военкоматы активно рассылают повестки на дом. «В повестке сказано, что надо прийти в военкомат по вопросу учебных сборов. Явиться необходимо с 28 мая по 15 июля», — пишет Е1.ru. В пресс-службе военкомата Свердловской области отметили, что это мероприятие проводится в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина от 1 марта. «Военные сборы могут проводиться различными силовыми структурами страны, и на них могут быть призваны все граждане, состоящие в запасе. За неявку по повестке предусмотрен штраф», — заявили в ведомстве.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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