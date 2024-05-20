В Екатеринбурге мужчинам начали приходить повестки в военкомат

В Екатеринбурге начался призыв военнослужащих запаса на учебные сборы. Военкоматы активно рассылают повестки на дом.
«В повестке сказано, что надо прийти в военкомат по вопросу учебных сборов. Явиться необходимо с 28 мая по 15 июля», — пишет Е1.ru.
В пресс-службе военкомата Свердловской области отметили, что это мероприятие проводится в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина от 1 марта. «Военные сборы могут проводиться различными силовыми структурами страны, и на них могут быть призваны все граждане, состоящие в запасе. За неявку по повестке предусмотрен штраф», — заявили в ведомстве.
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