В Екатеринбурге мужчинам начали приходить повестки в военкомат

20 мая 2024 в 19:06 Размер текста - 17 +

Жителям уральской столицы стали приходить повестки Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Екатеринбурге начался призыв военнослужащих запаса на учебные сборы. Военкоматы активно рассылают повестки на дом. «В повестке сказано, что надо прийти в военкомат по вопросу учебных сборов. Явиться необходимо с 28 мая по 15 июля», — пишет Е1.ru. В пресс-службе военкомата Свердловской области отметили, что это мероприятие проводится в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина от 1 марта. «Военные сборы могут проводиться различными силовыми структурами страны, и на них могут быть призваны все граждане, состоящие в запасе. За неявку по повестке предусмотрен штраф», — заявили в ведомстве. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге начался призыв военнослужащих запаса на учебные сборы. Военкоматы активно рассылают повестки на дом. «В повестке сказано, что надо прийти в военкомат по вопросу учебных сборов. Явиться необходимо с 28 мая по 15 июля», — пишет Е1.ru. В пресс-службе военкомата Свердловской области отметили, что это мероприятие проводится в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина от 1 марта. «Военные сборы могут проводиться различными силовыми структурами страны, и на них могут быть призваны все граждане, состоящие в запасе. За неявку по повестке предусмотрен штраф», — заявили в ведомстве.