Литквартал в Екатеринбурге отремонтируют на год позже срока

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Уличный ремонт. Екатеринбург, памятник пушкину, ремонт, благоустройство города, литературный квартал, работы по благоустройству, перекресток первомайская пролетарская
В парке высадят 211 новых кустарников и деревьев (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге активно ведутся работы по благоустройству Литературного квартала. Строители занимаются прокладкой проводов, обустройством оснований для дорожек и восстановлением ограждений. С июня начнется мощение пешеходных зон, а также работы по покраске и установке малых архитектурных форм. Завершение благоустройства запланировано к Дню города, сообщает пресс-служба мэрии.

В процессе реконструкции особое внимание уделяется сохранению исторических элементов. Планируется также значительное озеленение: к уже существующим деревьям добавят еще 211 экземпляров различных видов. Главная аллея будет вымощена мелким камнем, а вдоль нее разместят цветники с теневыносливыми растениями.

Пространства перед Камерным театром и музеем «Литературная жизнь Урала XIX века» облагородят, выложив их крупной гранитной плиткой. В Литературном квартале появятся новые элементы освещения, системы видеонаблюдения и аудиооформления.

О предстоящем ремонте Литературного квартала в центре Екатеринбурга стало известно летом 2021-го. На реконструкцию пространства было заложено порядка 200 миллионов рублей. Изначально планировалось закончить работы к 300-летию Екатеринбурга (город отпраздновал юбилей 19 августа 2023), но уложится в срок не удалось.

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В Екатеринбурге активно ведутся работы по благоустройству Литературного квартала. Строители занимаются прокладкой проводов, обустройством оснований для дорожек и восстановлением ограждений. С июня начнется мощение пешеходных зон, а также работы по покраске и установке малых архитектурных форм. Завершение благоустройства запланировано к Дню города, сообщает пресс-служба мэрии. В процессе реконструкции особое внимание уделяется сохранению исторических элементов. Планируется также значительное озеленение: к уже существующим деревьям добавят еще 211 экземпляров различных видов. Главная аллея будет вымощена мелким камнем, а вдоль нее разместят цветники с теневыносливыми растениями. Пространства перед Камерным театром и музеем «Литературная жизнь Урала XIX века» облагородят, выложив их крупной гранитной плиткой. В Литературном квартале появятся новые элементы освещения, системы видеонаблюдения и аудиооформления. О предстоящем ремонте Литературного квартала в центре Екатеринбурга стало известно летом 2021-го. На реконструкцию пространства было заложено порядка 200 миллионов рублей. Изначально планировалось закончить работы к 300-летию Екатеринбурга (город отпраздновал юбилей 19 августа 2023), но уложится в срок не удалось.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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