Из Тюмени выдворят девятерых нелегалов

Нарушителей миграционного законодательства выявили в ходе рейдов
Полиция Тюменской области выявила 15 фактов нарушения миграционного законодательства. Девять человек будут выдворены за пределы России. Об этом сообщает в telegram-канале "МВД Медиа"
"В Тюмени правоохранители выявили 15 фактов нарушения миграционного законодательства. В ходе рейда стражи правопорядка составили в отношении 15 иностранных граждан административные протоколы", — говорится в сообщении.
Шестерым мигрантам назначены штрафы. Дела остальных девяти человек переданы в суд. В ближайшее время будет решаться вопрос об их выдворении за пределы РФ.
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