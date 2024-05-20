Из Тюмени выдворят девятерых нелегалов

Тюменская полиция выявила 15 фактов нарушения миграционного законодательства
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Нарушителей миграционного законодательства выявили в ходе рейдов
Нарушителей миграционного законодательства выявили в ходе рейдов Фото:

Полиция Тюменской области выявила 15 фактов нарушения миграционного законодательства. Девять человек будут выдворены за пределы России. Об этом сообщает в telegram-канале "МВД Медиа"

"В Тюмени правоохранители выявили 15 фактов нарушения миграционного законодательства. В ходе рейда стражи правопорядка составили в отношении 15 иностранных граждан административные протоколы", — говорится в сообщении.

Шестерым мигрантам назначены штрафы. Дела остальных девяти человек переданы в суд. В ближайшее время будет решаться вопрос об их выдворении за пределы РФ.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Тюмени и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Полиция Тюменской области выявила 15 фактов нарушения миграционного законодательства. Девять человек будут выдворены за пределы России. Об этом сообщает в telegram-канале "МВД Медиа" "В Тюмени правоохранители выявили 15 фактов нарушения миграционного законодательства. В ходе рейда стражи правопорядка составили в отношении 15 иностранных граждан административные протоколы", — говорится в сообщении. Шестерым мигрантам назначены штрафы. Дела остальных девяти человек переданы в суд. В ближайшее время будет решаться вопрос об их выдворении за пределы РФ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...