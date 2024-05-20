Что известно о новых перестановках в Минобороны России

Путин назначил аудитора Счетной палаты Савельева на пост замминистра обороны

20 мая 2024 в 21:05 Размер текста - 17 +

Президент России назначил Олега Савельева на пост замминистра обороны страны Фото: Максим Блинов / РИА Новости новость из сюжета Перестановки в силовых ведомствах Президент России Владимир Путин назначил Олега Савельева заместителем министра обороны страны. Раньше этот пост занимал генерал-полковник Юрий Садовенко. Что известно о новых перестановках в Минобороны РФ — в материале URA.RU. Кто такой Олег Савельев Родился Савельев в октябре 1965 года в Ленинграде. Он окончил радиофизический факультет Ленинградского политехнического института имени М.И. Калинина. В 2008 году стал заместителем министра экономического развития Российской Федерации. На этом посту он проработал около семи лет (до 2014 года). До нынешнего момента он успел побывать на постах министра по делам Крыма, заместителя руководителя аппарата правительства Российской Федерации, руководителя аппарата Счетной палаты РФ и аудитором Счетной палаты страны. 20 мая 2024 года Путин подписал указ о назначении Савельева заместителем министра обороны РФ. Экс-замминистра обороны РФ Юрий Садовенко родился в сентябре 1969 года в Житомире Украинской ССР. Он окончил Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище имени Ленинского комсомола (сейчас — имени генерала армии В.Ф. Маргелова) и Российскую академию государственной службы при президенте РФ (сейчас — Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ). В 1990—1994 годах проходил службу в ВС РФ на командных должностях и участвовал в боевых действиях. После, до 2002 года, служил в подразделениях МЧС России и участвовал в гуманитарных и спасательных операциях всех уровней, не только в РФ, но и за рубежом. В 2002 его назначили помощником министра России по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий. Через пять лет, в 2007-м, он стал работать руководителем аппарата главы МЧС России Сергея Шойгу. А в 2013-м занял должность заместителя министра обороны РФ — руководителя аппарата министра обороны РФ. С чем связаны перестановки Как заявил президент России, военные расходы постоянно растут. Именно так Путин прокомментировал назначение Андрея Белоусова на пост министра обороны РФ. По мнению главы государства, он имеет большой опыт экономического руководства и понимает, как вписать «экономику армии и ОПК в общую экономику страны». Первая реакция Украины На Украине восприняли перестановки в Минобороны России с опасением. Депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов) отметил, что подобные действия Путина несут не слишком хороший сигнал для Киева. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент России Владимир Путин назначил Олега Савельева заместителем министра обороны страны. Раньше этот пост занимал генерал-полковник Юрий Садовенко. Что известно о новых перестановках в Минобороны РФ — в материале URA.RU. Родился Савельев в октябре 1965 года в Ленинграде. Он окончил радиофизический факультет Ленинградского политехнического института имени М.И. Калинина. В 2008 году стал заместителем министра экономического развития Российской Федерации. На этом посту он проработал около семи лет (до 2014 года). До нынешнего момента он успел побывать на постах министра по делам Крыма, заместителя руководителя аппарата правительства Российской Федерации, руководителя аппарата Счетной палаты РФ и аудитором Счетной палаты страны. 20 мая 2024 года Путин подписал указ о назначении Савельева заместителем министра обороны РФ. Юрий Садовенко родился в сентябре 1969 года в Житомире Украинской ССР. Он окончил Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище имени Ленинского комсомола (сейчас — имени генерала армии В.Ф. Маргелова) и Российскую академию государственной службы при президенте РФ (сейчас — Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ). В 1990—1994 годах проходил службу в ВС РФ на командных должностях и участвовал в боевых действиях. После, до 2002 года, служил в подразделениях МЧС России и участвовал в гуманитарных и спасательных операциях всех уровней, не только в РФ, но и за рубежом. В 2002 его назначили помощником министра России по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий. Через пять лет, в 2007-м, он стал работать руководителем аппарата главы МЧС России Сергея Шойгу. А в 2013-м занял должность заместителя министра обороны РФ — руководителя аппарата министра обороны РФ. Как заявил президент России, военные расходы постоянно растут. Именно так Путин прокомментировал назначение Андрея Белоусова на пост министра обороны РФ. По мнению главы государства, он имеет большой опыт экономического руководства и понимает, как вписать «экономику армии и ОПК в общую экономику страны». На Украине восприняли перестановки в Минобороны России с опасением. Депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов) отметил, что подобные действия Путина несут не слишком хороший сигнал для Киева.