В Раде увидели плохой для Украины сигнал в новых перестановках в Минобороны РФ

Назначение Олега Савельева на пост замминистра обороны РФ — плохой знак для Украины. Об этом сообщил депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов).
«Путин продолжает выстраивать вертикаль менеджеров в министерстве обороны. Для нас это не слишком хороший сигнал», — заявил депутат. Об этом он написал в своем telegram-канале.
Ранее глава России Владимир Путин назначил Олега Савельева на пост заместителя министра обороны РФ. Соответствующий указ, подписанный президентом, опубликовали на портале правовой информации.
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