В Раде увидели плохой для Украины сигнал в новых перестановках в Минобороны РФ

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На Украине беспокоятся из-за перестановок в Минобороны РФ
На Украине беспокоятся из-за перестановок в Минобороны РФ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Назначение Олега Савельева на пост замминистра обороны РФ — плохой знак для Украины. Об этом сообщил депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов).

«Путин продолжает выстраивать вертикаль менеджеров в министерстве обороны. Для нас это не слишком хороший сигнал», — заявил депутат. Об этом он написал в своем telegram-канале.

Ранее глава России Владимир Путин назначил Олега Савельева на пост заместителя министра обороны РФ. Соответствующий указ, подписанный президентом, опубликовали на портале правовой информации. 

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Назначение Олега Савельева на пост замминистра обороны РФ — плохой знак для Украины. Об этом сообщил депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов). «Путин продолжает выстраивать вертикаль менеджеров в министерстве обороны. Для нас это не слишком хороший сигнал», — заявил депутат. Об этом он написал в своем telegram-канале. Ранее глава России Владимир Путин назначил Олега Савельева на пост заместителя министра обороны РФ. Соответствующий указ, подписанный президентом, опубликовали на портале правовой информации. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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