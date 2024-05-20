Зеленский заявил, что Украина никогда не атаковала Россию западным оружием

20 мая 2024 в 22:46 Размер текста - 17 +

Владимир Зеленский дал интервью Reuters Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев никогда не использовал западное вооружение, атакуя территорию России. Заявление он сделал агентству Reuters. «Мы никогда не использовали западные вооружения для нападения на Россию, не били по их территории. Нам не дали „зеленый свет“», — сказал Зеленский агентству . Минобороны России регулярно сообщает о том, что ВСУ атакуют российские регионы западным оружием. Только за последние дни таких случаев было несколько. Например, 20 мая над Белгородской областью ПВО сбили американскую ракету HARM. Еще несколько дней назад Киев попытался ударить по Крыму ракетой ATACMS, которые Украине проставляют США. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев никогда не использовал западное вооружение, атакуя территорию России. Заявление он сделал агентству Reuters. «Мы никогда не использовали западные вооружения для нападения на Россию, не били по их территории. Нам не дали „зеленый свет“», — сказал Зеленский агентству. Минобороны России регулярно сообщает о том, что ВСУ атакуют российские регионы западным оружием. Только за последние дни таких случаев было несколько. Например, 20 мая над Белгородской областью ПВО сбили американскую ракету HARM. Еще несколько дней назад Киев попытался ударить по Крыму ракетой ATACMS, которые Украине проставляют США.