Над Белгородской областью сбили американскую ракету HARM

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Над Белгородской областью сбита американская ракета HARM
Над Белгородской областью сбита американская ракета HARM Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Американская ракета HARM была сбита над Белгородской областью. Об этом сообщили в Минобороны РФ. 

«ПВО РФ сбила противорадиолокационную ракету HARM в Белгородской области», — заявили в ведомстве. Об этом Минобороны сообщило в своем telegram-канале. 

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Американская ракета HARM была сбита над Белгородской областью. Об этом сообщили в Минобороны РФ.  «ПВО РФ сбила противорадиолокационную ракету HARM в Белгородской области», — заявили в ведомстве. Об этом Минобороны сообщило в своем telegram-канале. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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