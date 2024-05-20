Над Белгородской областью сбили американскую ракету HARM

Над Белгородской областью сбита американская ракета HARM
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Американская ракета HARM была сбита над Белгородской областью. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«ПВО РФ сбила противорадиолокационную ракету HARM в Белгородской области», — заявили в ведомстве. Об этом Минобороны сообщило в своем telegram-канале.
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