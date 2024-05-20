Минздрав предложил включить лекарство тапентадол в список наркотических средств

21 мая 2024 в 02:00 Размер текста - 17 +

Лекарство используется для обезболивания при болевых синдромах Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Министерство здравоохранения России подготовило проект постановления правительства о внесении лекарства тапентадол, используемого для обезболивания при острых и хронических болевых синдромах, в список наркотических средств. Соответствующий документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов. «Раздел „Наркотические средства“, список наркотических средств и психотропных веществ, оборот которых в РФ ограничен и в отношении которых устанавливаются меры контроля в соответствии с законодательством России. Дополнить позицией следующего содержания: „Тапентадол“», — пишет ТАСС со ссылкой на текст документа. В пояснительной записке уточняется, что документ был подготовлен для изменения мер госконтроля лекарства для медицинского применения. Также проектом постановления предлагается изменить государственную квоту, в пределах которой осуществляются производство, ввоз и вывоз и хранение препарата и назначить новую — 1,1 миллиона граммов. Тапентадол относится к фармакотерапевтической группе анальгезирующих наркотических средств. Он применяется для обезболивания при острых и хронических болевых синдромах. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Министерство здравоохранения России подготовило проект постановления правительства о внесении лекарства тапентадол, используемого для обезболивания при острых и хронических болевых синдромах, в список наркотических средств. Соответствующий документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов. «Раздел „Наркотические средства“, список наркотических средств и психотропных веществ, оборот которых в РФ ограничен и в отношении которых устанавливаются меры контроля в соответствии с законодательством России. Дополнить позицией следующего содержания: „Тапентадол“», — пишет ТАСС со ссылкой на текст документа. В пояснительной записке уточняется, что документ был подготовлен для изменения мер госконтроля лекарства для медицинского применения. Также проектом постановления предлагается изменить государственную квоту, в пределах которой осуществляются производство, ввоз и вывоз и хранение препарата и назначить новую — 1,1 миллиона граммов. Тапентадол относится к фармакотерапевтической группе анальгезирующих наркотических средств. Он применяется для обезболивания при острых и хронических болевых синдромах.