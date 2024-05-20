20 мая 2024

Минздрав предложил включить лекарство тапентадол в список наркотических средств

© Служба новостей «URA.RU»
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Лекарство используется для обезболивания при болевых синдромах Фото:

Министерство здравоохранения России подготовило проект постановления правительства о внесении лекарства тапентадол, используемого для обезболивания при острых и хронических болевых синдромах, в список наркотических средств. Соответствующий документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

«Раздел „Наркотические средства“, список наркотических средств и психотропных веществ, оборот которых в РФ ограничен и в отношении которых устанавливаются меры контроля в соответствии с законодательством России. Дополнить позицией следующего содержания: „Тапентадол“», — пишет ТАСС со ссылкой на текст документа. В пояснительной записке уточняется, что документ был подготовлен для изменения мер госконтроля лекарства для медицинского применения.

Также проектом постановления предлагается изменить государственную квоту, в пределах которой осуществляются производство, ввоз и вывоз и хранение препарата и назначить новую — 1,1 миллиона граммов. Тапентадол относится к фармакотерапевтической группе анальгезирующих наркотических средств. Он применяется для обезболивания при острых и хронических болевых синдромах.

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Министерство здравоохранения России подготовило проект постановления правительства о внесении лекарства тапентадол, используемого для обезболивания при острых и хронических болевых синдромах, в список наркотических средств. Соответствующий документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов. «Раздел „Наркотические средства“, список наркотических средств и психотропных веществ, оборот которых в РФ ограничен и в отношении которых устанавливаются меры контроля в соответствии с законодательством России. Дополнить позицией следующего содержания: „Тапентадол“», — пишет ТАСС со ссылкой на текст документа. В пояснительной записке уточняется, что документ был подготовлен для изменения мер госконтроля лекарства для медицинского применения. Также проектом постановления предлагается изменить государственную квоту, в пределах которой осуществляются производство, ввоз и вывоз и хранение препарата и назначить новую — 1,1 миллиона граммов. Тапентадол относится к фармакотерапевтической группе анальгезирующих наркотических средств. Он применяется для обезболивания при острых и хронических болевых синдромах.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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