20 мая 2024

Пермская компания представила нового робота на выставке в Москве. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Производство роботов в компании Промобот. Пермь, робот, промобот, промобот компания, производство сервисных роботов промобот
Новая разработка спроектирована для работы в промышленных процессах (архивное фото) Фото:

Пермская компания Promobot представила нового робота на выставке «Металлообработка» в Москве. Об этом сообщил совладелец компании Олег Кивокурцев.

«Мы впервые представляем нашу новую разработку на выставке „Металлообработка“. Наша новая разработка называется Promobot M13. Раньше мы и подумать не могли, что начнем создавать промышленных роботов, так как на рынке было столько зарубежных поставщиков, что конкурировать с ними было просто безумием, ведь на их стороне многолетний опыт и огромные бюджеты», — написал Кивокурцев на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Promobot M13 — это шестиосевой коллаборативный манипулятор, который спроектирован для безопасного и эффективного совместного использования человеком в различных промышленных процессах. Он обладает гибкостью и точностью в выполнении задач упаковки и укладки, обслуживания станков, сборки, подъема и перемещения деталей с грузоподъемностью до 13 килограммов.

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Пермская компания Promobot представила нового робота на выставке «Металлообработка» в Москве. Об этом сообщил совладелец компании Олег Кивокурцев. «Мы впервые представляем нашу новую разработку на выставке „Металлообработка“. Наша новая разработка называется Promobot M13. Раньше мы и подумать не могли, что начнем создавать промышленных роботов, так как на рынке было столько зарубежных поставщиков, что конкурировать с ними было просто безумием, ведь на их стороне многолетний опыт и огромные бюджеты», — написал Кивокурцев на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Promobot M13 — это шестиосевой коллаборативный манипулятор, который спроектирован для безопасного и эффективного совместного использования человеком в различных промышленных процессах. Он обладает гибкостью и точностью в выполнении задач упаковки и укладки, обслуживания станков, сборки, подъема и перемещения деталей с грузоподъемностью до 13 килограммов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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