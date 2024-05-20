Пермская компания представила нового робота на выставке в Москве. Видео

21 мая 2024 в 07:22 Размер текста - 17 +

Новая разработка спроектирована для работы в промышленных процессах (архивное фото) Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU Пермская компания Promobot представила нового робота на выставке «Металлообработка» в Москве. Об этом сообщил совладелец компании Олег Кивокурцев. «Мы впервые представляем нашу новую разработку на выставке „Металлообработка“. Наша новая разработка называется Promobot M13. Раньше мы и подумать не могли, что начнем создавать промышленных роботов, так как на рынке было столько зарубежных поставщиков, что конкурировать с ними было просто безумием, ведь на их стороне многолетний опыт и огромные бюджеты», — написал Кивокурцев на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Promobot M13 — это шестиосевой коллаборативный манипулятор, который спроектирован для безопасного и эффективного совместного использования человеком в различных промышленных процессах. Он обладает гибкостью и точностью в выполнении задач упаковки и укладки, обслуживания станков, сборки, подъема и перемещения деталей с грузоподъемностью до 13 килограммов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Пермская компания Promobot представила нового робота на выставке «Металлообработка» в Москве. Об этом сообщил совладелец компании Олег Кивокурцев. «Мы впервые представляем нашу новую разработку на выставке „Металлообработка“. Наша новая разработка называется Promobot M13. Раньше мы и подумать не могли, что начнем создавать промышленных роботов, так как на рынке было столько зарубежных поставщиков, что конкурировать с ними было просто безумием, ведь на их стороне многолетний опыт и огромные бюджеты», — написал Кивокурцев на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Promobot M13 — это шестиосевой коллаборативный манипулятор, который спроектирован для безопасного и эффективного совместного использования человеком в различных промышленных процессах. Он обладает гибкостью и точностью в выполнении задач упаковки и укладки, обслуживания станков, сборки, подъема и перемещения деталей с грузоподъемностью до 13 килограммов.