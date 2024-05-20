В Челябинской области поезд раздавил «Ниву» двух влюбленных

На перегоне «Чурилово-Потанино» в Челябинской области пассажирский поезд раздавил «Ниву» влюбленной пары. Как сообщили 21 мая URA.RU в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры, в этот момент пассажиры внедорожника вышли погулять в поле.
«Машинистом пассажирского поезда №230 сообщением „Анапа — Северо-Байкальск“ применено экстренное торможение из-за находящегося около железнодорожных путей автомобиля ВАЗ 2121. Столкновение избежать не удалось. В момент столкновения в автомобиле никого не было. Никто не пострадал», — сообщили URA.RU в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.
Задержка пассажирского движения составила один час. В настоящее время по факту столкновения следователями Центрального МСУТ СК РФ проводится проверка по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта).
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