Челябинцев позвали на подработку в Дагестан

HeadHunter: челябинцам на сезонной работе на юге заплатят до 155 тысяч рублей

21 мая 2024 в 10:24 Размер текста - 17 +

В сельском хозяйстве и туризме традиционно привлекают сезонных рабочих на лето Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Жителям Челябинской области предложили летом подработать в Дагестане и других южных регионах РФ. Как сообщили в пресс-службе сервиса HeadHunter, преимуществами сезонной работы являются более низкие требования и в ряде случаев более высокая оплата. «На юге страны предложений сезонной работы летом традиционно больше, особенно в Краснодарском крае. Больше вакансий стало появляться и в Дагестане, где туризм на глазах превращается в мощную отрасль, а виноделие уже несколько лет требует дополнительных сотрудников для работ с лозой», — заявила директор «HeadHunter Юг» Олеся Лавренова. Работодатели активно привлекают челябинцев поработать на сезонных позициях летом, предлагая проживание, питание, часто — и сменный график. и другие бонусы. Часто сезонным работникам гарантируют обучение за счет принимающей стороны, скидки на услуги, среди которых есть лечение в санатории, отдых и развлечения на курорте в горах, возможность бесплатно пользоваться пляжем и библиотекой. Аналитики выяснили, что в апреле наблюдался рост числа вакансий на 5% по сравнению с мартом. Занятость в основном предлагалась в сфере туризма и сельского хозяйства. В санаториях нужны врачи. Также можно устроиться спасателем на пляж, экскурсоводом на курорт в горах, продавцом мороженого или курортных товаров. Всегда нужны уборщики, грузчики, разнорабочие. Разброс зарплат большой. Рабочий зеленого хозяйства в Туапсе сможет заработать от 32,3 рублей до вычета налогов, продавец-кассир на шаурму, хот-доги и мороженое на территории «Сириус» сможет рассчитывать на сумму от 45 тысяч рублей на руки. Повару на море в Геленджике обещают от 140 тысяч до 155 тысяч рублей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жителям Челябинской области предложили летом подработать в Дагестане и других южных регионах РФ. Как сообщили в пресс-службе сервиса HeadHunter, преимуществами сезонной работы являются более низкие требования и в ряде случаев более высокая оплата. «На юге страны предложений сезонной работы летом традиционно больше, особенно в Краснодарском крае. Больше вакансий стало появляться и в Дагестане, где туризм на глазах превращается в мощную отрасль, а виноделие уже несколько лет требует дополнительных сотрудников для работ с лозой», — заявила директор «HeadHunter Юг» Олеся Лавренова. Работодатели активно привлекают челябинцев поработать на сезонных позициях летом, предлагая проживание, питание, часто — и сменный график. и другие бонусы. Часто сезонным работникам гарантируют обучение за счет принимающей стороны, скидки на услуги, среди которых есть лечение в санатории, отдых и развлечения на курорте в горах, возможность бесплатно пользоваться пляжем и библиотекой. Аналитики выяснили, что в апреле наблюдался рост числа вакансий на 5% по сравнению с мартом. Занятость в основном предлагалась в сфере туризма и сельского хозяйства. В санаториях нужны врачи. Также можно устроиться спасателем на пляж, экскурсоводом на курорт в горах, продавцом мороженого или курортных товаров. Всегда нужны уборщики, грузчики, разнорабочие. Разброс зарплат большой. Рабочий зеленого хозяйства в Туапсе сможет заработать от 32,3 рублей до вычета налогов, продавец-кассир на шаурму, хот-доги и мороженое на территории «Сириус» сможет рассчитывать на сумму от 45 тысяч рублей на руки. Повару на море в Геленджике обещают от 140 тысяч до 155 тысяч рублей.