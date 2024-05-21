Владивосток частично остался без света из-за аварии

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На предприятия электрических сетей Владивостока произошла авария
На предприятия электрических сетей Владивостока произошла авария Фото:

Часть Владивостока оказалась обесточена из-за аварии на электросетях. Электричество обещают вернуть к вечеру. Об этом сообщают представители ВПЭС.

"Специалисты ВПЭС устраняют аварию на электросетях. <...> В результате аварийного отключения без электроэнергии часть жилых домов и социально-значимых объектов Владивостока", - передают представители предприятия в соцсетях.

Отмечается, что без света оказались более десятка улиц. Электричество обещают вернуть ближе к вечеру - к 17:35.

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Часть Владивостока оказалась обесточена из-за аварии на электросетях. Электричество обещают вернуть к вечеру. Об этом сообщают представители ВПЭС. "Специалисты ВПЭС устраняют аварию на электросетях. <...> В результате аварийного отключения без электроэнергии часть жилых домов и социально-значимых объектов Владивостока", - передают представители предприятия в соцсетях. Отмечается, что без света оказались более десятка улиц. Электричество обещают вернуть ближе к вечеру - к 17:35.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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