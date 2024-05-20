Под окнами многоэтажки в Магнитогорске нашли труп пенсионерки

Под окнами одного из домов по проспекту Ленина в Магнитогорске (Челябинская область) нашли труп пенсионерки. Как сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону, смерть не носит криминальный характер.
«Следов, указывающих на криминальный характер смерти, не имеется. Следователем территориального следственного отдела устанавливаются обстоятельства произошедшего», — сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону.
По данным URA.RU, предварительно, причиной смерти стало падение с высоты. Женщина выпала из окна квартиры, расположенной на 8 этаже. От полученных травм она скончалась на месте. На момент смерти женщине было 73 года.
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