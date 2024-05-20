Близкие простились с екатеринбурженкой, зверски зарезанной ревнивцем на Уралмаше. Фото

21 мая 2024 в 12:49 Размер текста - 17 +

Проститься с Анной пришли многие (архивное фото) новость из сюжета Екатеринбуржец из ревности зарезал бывшую сожительницу В Екатеринбурге простились с 30-летней сотрудницей «Сбербанка» Анной Кашиной, которую убил бывший гражданский муж на Уралмаше днем 18 мая. На церемонию пришли близкие и друзья, передает корреспондент URA.RU. «На прощании очень много людей — родные, близкие, знакомые», — поделился журналист. Прощание проходило в храме на Машиностроителей. Похоронят Кашину на Павловском кладбище в Среднеуральске. Анну Кашину убили недалеко от офиса, в котором она работала. По предварительным данным, ее бывший сожитель — Сергей Зуев — пришел к ней и позвал ее на разговор. Между ними завязался конфликт, в ходе которого мужчина выхватил нож и нанес несколько ударов в область груди. Кашина скончалась на месте. Зуев пытался скрыться с места преступления, но был задержан нарядом ППСП в одном из дворов. СКР предъявили ему обвинение в убийстве. По данным следователей, вину он признал лишь частично. 20 мая Орджоникидзевский районный суд отправил его под стражу до 17 июля. Во время процесса Зуев вел себя агрессивно, рассказывала URA.RU мама убитой Ольга Кашина. В частности, за закрытыми дверями (заседания закрыли от СМИ по просьбе гособвинителя) было слышно, что Зуев против того, чтобы потерпевшая брала дочку Кашиной под опеку. Подробнее о трагедии — в сюжете URA.RU. Фото: Илья Московец, URA.RU Фото: Илья Московец, URA.RU Фото: Илья Московец, URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге простились с 30-летней сотрудницей «Сбербанка» Анной Кашиной, которую убил бывший гражданский муж на Уралмаше днем 18 мая. На церемонию пришли близкие и друзья, передает корреспондент URA.RU. «На прощании очень много людей — родные, близкие, знакомые», — поделился журналист. Прощание проходило в храме на Машиностроителей. Похоронят Кашину на Павловском кладбище в Среднеуральске. Анну Кашину убили недалеко от офиса, в котором она работала. По предварительным данным, ее бывший сожитель — Сергей Зуев — пришел к ней и позвал ее на разговор. Между ними завязался конфликт, в ходе которого мужчина выхватил нож и нанес несколько ударов в область груди. Кашина скончалась на месте. Зуев пытался скрыться с места преступления, но был задержан нарядом ППСП в одном из дворов. СКР предъявили ему обвинение в убийстве. По данным следователей, вину он признал лишь частично. 20 мая Орджоникидзевский районный суд отправил его под стражу до 17 июля. Во время процесса Зуев вел себя агрессивно, рассказывала URA.RU мама убитой Ольга Кашина. В частности, за закрытыми дверями (заседания закрыли от СМИ по просьбе гособвинителя) было слышно, что Зуев против того, чтобы потерпевшая брала дочку Кашиной под опеку. Подробнее о трагедии — в сюжете URA.RU.