«Русские бани» выплатят екатеринбурженке 600 тысяч рублей после того, как она обожглась паром в парилке. Посетительница получила термические ожоги II и III степени, рассказали URA.RU в пресс-службе свердловского областного суда.
«В парилке, куда пришла женщина, оказалось прохладно, для того, чтобы температура в помещении поднялась, женщина плеснула водой из ковша на камни, из-за этого произошло сильное пароизвержение. С «Русские бани» взысканы расходы на лечение в размере 12 122 рубля, в счет компенсации морального вреда суд взыскал 400 тысяч рублей, судебные расходы взысканы в размере 13 729 рублей, а штраф составил 206 061 рубль», — пояснили в суде.
Компенсацию в 600 тысяч рублей пострадавшей присудили не сразу. Суд первой инстанции удовлетворил ее требования лишь частично, постановив взыскать с владельцев бани 300 тысяч рублей. Но екатеринбурженку это не устроило и она обжаловала решение. Суд второй инстанции ее поддержал полностью.
В больнице, куда женщина обратилась за помощью, ей диагностировали термические ожоги II и III степени и госпитализировали в ожоговое отделение. Лечение затянулось на две недели, на теле пострадавшей остались рубцы и шрамы.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!