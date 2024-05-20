Курганские школьники хуже сдают ЕГЭ по русскому: URA.RU собрало статистику за 5 лет

В Курганской области стартовала экзаменационная пора. ЕГЭ по русскому языку является обязательным предметом, который должны сдавать все одиннадцатиклассники. URA.RU собрало информацию по результативности сдачи ЕГЭ по русскому за последние пять лет.
Общая картина сдачи ЕГЭ по русскому языку
В результате последнего проведения ЕГЭ по русскому языку (в 2023 году), 3187 участников (99,5%) успешно преодолели минимальный порог. Однако 16 участников (0,5%) не смогли достичь минимального уровня баллов.
Динамика результатов
Анализ распределения тестовых баллов показывает, что большинство участников набрали от 61 до 80 баллов – это 1337 человек (41,74%). При этом наблюдается тенденция к уменьшению числа участников, достигших этого диапазона баллов, по сравнению с предыдущими годами: в 2022 году их было 1523 (47,7%), в 2021 году – 1584 (47,8%), в 2020 год – 1718 (50,57%), а в 2019 году – 1935 (50,53%).
Региональные результаты
Лучшие результаты по русскому языку продемонстрировали учащиеся из Звериноголовского, Далматовского, Частоозерского, Куртамышского, Мишкинского, Кетовского муниципальных округов, а также из городов Шадринска и Кургана.
Средний балл и высокие результаты
Средний балл по русскому языку показывает следующую динамику за последние годы:
- 2019 год: снижение до 66,79
- 2020 год: увеличение до 69,72
- 2021 год: небольшое снижение до 69,25
- 2022 год: значительное понижение до 66,76
- 2023 год: снижение до 66,15.
Число участников, получивших от 81 до 100 баллов, ранее увеличивалось (645 в 2019 г., 768 в 2020 г., 779 в 2021 г.), однако в 2022 году снизилось до 608. Впоследствии в 2023 году оно значительно возросло до 693 человек, что свидетельствует об эффективности проведенных мероприятий.
ЕГЭ по русскому языку в 2024 году пройдет в Кургане 28 июня. Экзамены буду сдавать около трех тысяч одиннадцатиклассников Курганской области.
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