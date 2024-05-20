В Тюменской области прогнозируют заморозки до -5 градусов

Днем 24 мая ожидается снег с дождем, температура воздуха составит +8 градусов
В Тюменской области синоптики прогнозируют заморозки до -5 градусов 23-25 мая. Об этом сообщили в telegram-канале «Оповещения 72».
«Внимание: с 23 по 25 мая на юге Тюменской области ожидаются заморозки от 0 до -5 градусов», — сообщили в telegram-канале. По данным синоптиков Gismeteo, днем 24 мая ожидается снег с дождем, температура воздуха составит +8 градусов.
Ранее URA.RU писало, что в течение недели в городе будут идти дожди. Температура воздуха опустится до +10 градусов, скорость ветра в эти дни будет составлять 9-12 м/с.
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