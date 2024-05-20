20 мая 2024

В Тюменской области прогнозируют заморозки до -5 градусов

© Служба новостей «URA.RU»
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Днем 24 мая ожидается снег с дождем, температура воздуха составит +8 градусов
Днем 24 мая ожидается снег с дождем, температура воздуха составит +8 градусов Фото:

В Тюменской области синоптики прогнозируют заморозки до -5 градусов 23-25 мая. Об этом сообщили в telegram-канале «Оповещения 72».

«Внимание: с 23 по 25 мая на юге Тюменской области ожидаются заморозки от 0 до -5 градусов», — сообщили в telegram-канале. По данным синоптиков Gismeteo, днем 24 мая ожидается снег с дождем, температура воздуха составит +8 градусов.

Ранее URA.RU писало, что в течение недели в городе будут идти дожди. Температура воздуха опустится до +10 градусов, скорость ветра в эти дни будет составлять 9-12 м/с.

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В Тюменской области синоптики прогнозируют заморозки до -5 градусов 23-25 мая. Об этом сообщили в telegram-канале «Оповещения 72». «Внимание: с 23 по 25 мая на юге Тюменской области ожидаются заморозки от 0 до -5 градусов», — сообщили в telegram-канале. По данным синоптиков Gismeteo, днем 24 мая ожидается снег с дождем, температура воздуха составит +8 градусов. Ранее URA.RU писало, что в течение недели в городе будут идти дожди. Температура воздуха опустится до +10 градусов, скорость ветра в эти дни будет составлять 9-12 м/с.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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