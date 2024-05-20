Челябинскую больницу, где санитарок заменили на уборщиц, проверит прокуратура

21 мая 2024 в 12:35 Размер текста - 17 +

Прокуратура проверит информацию о замене санитарок уборщицами Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Прокуратура Челябинской области проверит информацию от уборщиц райбольницы №1 Еманжелинска, которых обязали работать сантарками без увеличения зарплаты. Об этом сообщили в пресс-службе областного ведомства. «Прокуратурой области организована проверка по размещенной в средствах массовой информации публикации о нарушениях прав работников ГБУЗ „Районная больница № 1 г. Еманжелинск“. В ходе проверки будет дана оценка соблюдению прав работников при оплате их труда, возложении дополнительных обязанностей без соответствующей оплаты», — уточнили в пресс-службе региональной прокуратуры. В ведомстве добавили, что при выявлении нарушений закона незамедлительно будут приняты меры к их устранению. Ранее URA.RU сообщало о жалобе уборщиц больницы Еманжелинска на то, что их направляют к пациентам из-за отсутствия санитарок. При этом они зарабатывают всего около 20 тысяч рублей, работая сутками. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Прокуратура Челябинской области проверит информацию от уборщиц райбольницы №1 Еманжелинска, которых обязали работать сантарками без увеличения зарплаты. Об этом сообщили в пресс-службе областного ведомства. «Прокуратурой области организована проверка по размещенной в средствах массовой информации публикации о нарушениях прав работников ГБУЗ „Районная больница № 1 г. Еманжелинск“. В ходе проверки будет дана оценка соблюдению прав работников при оплате их труда, возложении дополнительных обязанностей без соответствующей оплаты», — уточнили в пресс-службе региональной прокуратуры. В ведомстве добавили, что при выявлении нарушений закона незамедлительно будут приняты меры к их устранению. Ранее URA.RU сообщало о жалобе уборщиц больницы Еманжелинска на то, что их направляют к пациентам из-за отсутствия санитарок. При этом они зарабатывают всего около 20 тысяч рублей, работая сутками.