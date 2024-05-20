20 мая 2024

Челябинскую больницу, где санитарок заменили на уборщиц, проверит прокуратура

© Служба новостей «URA.RU»
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Прокуратура Челябинской области. Челябинск, прокуратура челябинской области
Прокуратура проверит информацию о замене санитарок уборщицами Фото:

Прокуратура Челябинской области проверит информацию от уборщиц райбольницы №1 Еманжелинска, которых обязали работать сантарками без увеличения зарплаты. Об этом сообщили в пресс-службе областного ведомства.

«Прокуратурой области организована проверка по размещенной в средствах массовой информации публикации о нарушениях прав работников ГБУЗ „Районная больница № 1 г. Еманжелинск“. В ходе проверки будет дана оценка соблюдению прав работников при оплате их труда, возложении дополнительных обязанностей без соответствующей оплаты», — уточнили в пресс-службе региональной прокуратуры.

В ведомстве добавили, что при выявлении нарушений закона незамедлительно будут приняты меры к их устранению. Ранее URA.RU сообщало о жалобе уборщиц больницы Еманжелинска на то, что их направляют к пациентам из-за отсутствия санитарок. При этом они зарабатывают всего около 20 тысяч рублей, работая сутками.

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Прокуратура Челябинской области проверит информацию от уборщиц райбольницы №1 Еманжелинска, которых обязали работать сантарками без увеличения зарплаты. Об этом сообщили в пресс-службе областного ведомства. «Прокуратурой области организована проверка по размещенной в средствах массовой информации публикации о нарушениях прав работников ГБУЗ „Районная больница № 1 г. Еманжелинск“. В ходе проверки будет дана оценка соблюдению прав работников при оплате их труда, возложении дополнительных обязанностей без соответствующей оплаты», — уточнили в пресс-службе региональной прокуратуры. В ведомстве добавили, что при выявлении нарушений закона незамедлительно будут приняты меры к их устранению. Ранее URA.RU сообщало о жалобе уборщиц больницы Еманжелинска на то, что их направляют к пациентам из-за отсутствия санитарок. При этом они зарабатывают всего около 20 тысяч рублей, работая сутками.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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