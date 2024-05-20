20 мая 2024

В Челябинске не будут запрещать продажу алкоголя в день последнего звонка

© Служба новостей «URA.RU»
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Последний звонок в гимназии 10. Челябинск, последний звонок, колокол, гимназия10
Последний звонок для челябинских школьников состоится 25 мая Фото:

В Челябинске администрация решила не ограничивать продажу алкоголя 25 мая, в день последнего звонка, из-за отсутствия запланированных массовых мероприятий. Об этом 21 мая URA.RU сообщили в пресс-службе мэрии.

«В день последнего звонка, 25 мая, в Челябинске не планируется проведение массовых мероприятий и концертов. В этом году предпринимателям не будут запрещать продажу алкогольных напитков», — заявили URA.RU в пресс-службе.

Мэрия уточнила, что управление торговли направило обращение к владельцам торговых точек. В обращении предпринимателей попросили соблюдать законы, запрещающее продажу алкоголя несовершеннолетним.

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В Челябинске администрация решила не ограничивать продажу алкоголя 25 мая, в день последнего звонка, из-за отсутствия запланированных массовых мероприятий. Об этом 21 мая URA.RU сообщили в пресс-службе мэрии. «В день последнего звонка, 25 мая, в Челябинске не планируется проведение массовых мероприятий и концертов. В этом году предпринимателям не будут запрещать продажу алкогольных напитков», — заявили URA.RU в пресс-службе. Мэрия уточнила, что управление торговли направило обращение к владельцам торговых точек. В обращении предпринимателей попросили соблюдать законы, запрещающее продажу алкоголя несовершеннолетним.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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