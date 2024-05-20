В Челябинске не будут запрещать продажу алкоголя в день последнего звонка

В Челябинске администрация решила не ограничивать продажу алкоголя 25 мая, в день последнего звонка, из-за отсутствия запланированных массовых мероприятий. Об этом 21 мая URA.RU сообщили в пресс-службе мэрии.
«В день последнего звонка, 25 мая, в Челябинске не планируется проведение массовых мероприятий и концертов. В этом году предпринимателям не будут запрещать продажу алкогольных напитков», — заявили URA.RU в пресс-службе.
Мэрия уточнила, что управление торговли направило обращение к владельцам торговых точек. В обращении предпринимателей попросили соблюдать законы, запрещающее продажу алкоголя несовершеннолетним.
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