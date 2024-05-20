Общество В Челябинске не будут запрещать продажу алкоголя в день последнего звонка 21 мая 2024 в 12:51 Размер текста - 17 + Последний звонок для челябинских школьников состоится 25 мая Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске администрация решила не ограничивать продажу алкоголя 25 мая, в день последнего звонка, из-за отсутствия запланированных массовых мероприятий. Об этом 21 мая URA.RU сообщили в пресс-службе мэрии. «В день последнего звонка, 25 мая, в Челябинске не планируется проведение массовых мероприятий и концертов. В этом году предпринимателям не будут запрещать продажу алкогольных напитков», — заявили URA.RU в пресс-службе. Мэрия уточнила, что управление торговли направило обращение к владельцам торговых точек. В обращении предпринимателей попросили соблюдать законы, запрещающее продажу алкоголя несовершеннолетним. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В Челябинске администрация решила не ограничивать продажу алкоголя 25 мая, в день последнего звонка, из-за отсутствия запланированных массовых мероприятий. Об этом 21 мая URA.RU сообщили в пресс-службе мэрии. «В день последнего звонка, 25 мая, в Челябинске не планируется проведение массовых мероприятий и концертов. В этом году предпринимателям не будут запрещать продажу алкогольных напитков», — заявили URA.RU в пресс-службе. Мэрия уточнила, что управление торговли направило обращение к владельцам торговых точек. В обращении предпринимателей попросили соблюдать законы, запрещающее продажу алкоголя несовершеннолетним. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям