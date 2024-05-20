В Челябинской области появятся двухэтажные вагоны и новые электропоезда. Фото, видео

21 мая 2024 в 13:28 Размер текста - 17 +

В Челябинской области начнут курсировать поезда с обновленными вагонами Фото: Вадим Ахметов © URA.RU На Южно-Уральскую железную дорогу (ЮУЖД) до конца 2024 года выйдут обновленные вагоны СВ, электропоезда и двухэтажные купе. Обновленные составы презентовали в Челябинске 21 мая, передает корреспондент URA.RU. «Новые вагоны более технологичные и удобные. Электропоезд ЭП2ДМ в ближайшее время выйдет на направление Челябинск — Златоуст. Вагоны СВ с 1 июня будут в составе поезда №13/14 „Южный Урал“, а двухэтажные заменят одноэтажные вагоны пассажирского поезда № 391/392 Челябинск — Москва в декабре», — заявил начальник ЮУЖД Игорь Рязанов. Двухэтажные вагоны позволили на треть увеличить число пассажиров в одной поезде — до 410 человек. Доступ в купе при этом будет осуществляться по магнитным ключ-картам. В вагонах СВ увеличили ширину полок, обновили интерьер и реализовали возможность «смежного» купе, где две каюты соединяет дверь. Модернизированные модели полностью созданы отечественными производителями, подчеркнул Рязанов. Вагоны презентовали вице-губернатору Челябинской области Андрею Фалейчику. Он отметил, что подвижные составы будут соответствовать самым высоким требованиям пассажиров. К концу года по ЮУЖД начнут следовать поезда с двухэтажными вагонами Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В вагонах появилось больше условий для маломобильных граждан Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Модернизированные вагоны включают туалеты для пассажиров с ограниченными возможностями Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В вагонах класса СВ появились ТВ-панели для просмотра видео Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Бортовой компьютер позволяет следовать поезду без ручного управления под контролем машиниста Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Презентация составов прошла в Челябинске 21 мая Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Вице-губернатор Андрей Фалейчик отметил, что усовершенствованные вагоны соответствуют самым высоким требованиям пассажиров Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Диваны в вагонах СВ трансформируются в спальное место по необходимости Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Электропоезд и усовершенствованные вагоны полностью собраны на отечественных материалах Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Доступ в купе теперь будет осуществляться по магнитным ключ-картам Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На Южно-Уральскую железную дорогу (ЮУЖД) до конца 2024 года выйдут обновленные вагоны СВ, электропоезда и двухэтажные купе. Обновленные составы презентовали в Челябинске 21 мая, передает корреспондент URA.RU. «Новые вагоны более технологичные и удобные. Электропоезд ЭП2ДМ в ближайшее время выйдет на направление Челябинск — Златоуст. Вагоны СВ с 1 июня будут в составе поезда №13/14 „Южный Урал“, а двухэтажные заменят одноэтажные вагоны пассажирского поезда № 391/392 Челябинск — Москва в декабре», — заявил начальник ЮУЖД Игорь Рязанов. Двухэтажные вагоны позволили на треть увеличить число пассажиров в одной поезде — до 410 человек. Доступ в купе при этом будет осуществляться по магнитным ключ-картам. В вагонах СВ увеличили ширину полок, обновили интерьер и реализовали возможность «смежного» купе, где две каюты соединяет дверь. Модернизированные модели полностью созданы отечественными производителями, подчеркнул Рязанов. Вагоны презентовали вице-губернатору Челябинской области Андрею Фалейчику. Он отметил, что подвижные составы будут соответствовать самым высоким требованиям пассажиров.