20 мая 2024

В Челябинской области появятся двухэтажные вагоны и новые электропоезда. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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РЖД, презентация новых вагонов ЮУЖД. Челябинск, поезд, вагон, купе, ржд, железная дорога, юужд
В Челябинской области начнут курсировать поезда с обновленными вагонами Фото:

На Южно-Уральскую железную дорогу (ЮУЖД) до конца 2024 года выйдут обновленные вагоны СВ, электропоезда и двухэтажные купе. Обновленные составы презентовали в Челябинске 21 мая, передает корреспондент URA.RU.

«Новые вагоны более технологичные и удобные. Электропоезд ЭП2ДМ в ближайшее время выйдет на направление Челябинск — Златоуст. Вагоны СВ с 1 июня будут в составе поезда №13/14 „Южный Урал“, а двухэтажные заменят одноэтажные вагоны пассажирского поезда № 391/392 Челябинск — Москва в декабре», — заявил начальник ЮУЖД Игорь Рязанов.

Двухэтажные вагоны позволили на треть увеличить число пассажиров в одной поезде — до 410 человек. Доступ в купе при этом будет осуществляться по магнитным ключ-картам. В вагонах СВ увеличили ширину полок, обновили интерьер и реализовали возможность «смежного» купе, где две каюты соединяет дверь. Модернизированные модели полностью созданы отечественными производителями, подчеркнул Рязанов.

Вагоны презентовали вице-губернатору Челябинской области Андрею Фалейчику. Он отметил, что подвижные составы будут соответствовать самым высоким требованиям пассажиров.

РЖД, презентация новых вагонов ЮУЖД. Челябинск
К концу года по ЮУЖД начнут следовать поезда с двухэтажными вагонами
Фото:
РЖД, презентация новых вагонов ЮУЖД. Челябинск
В вагонах появилось больше условий для маломобильных граждан
Фото:
РЖД, презентация новых вагонов ЮУЖД. Челябинск
Модернизированные вагоны включают туалеты для пассажиров с ограниченными возможностями
Фото:
РЖД, презентация новых вагонов ЮУЖД. Челябинск
В вагонах класса СВ появились ТВ-панели для просмотра видео
Фото:
РЖД, презентация новых вагонов ЮУЖД. Челябинск
Бортовой компьютер позволяет следовать поезду без ручного управления под контролем машиниста
Фото:
РЖД, презентация новых вагонов ЮУЖД. Челябинск
Презентация составов прошла в Челябинске 21 мая
Фото:
РЖД, презентация новых вагонов ЮУЖД. Челябинск
Вице-губернатор Андрей Фалейчик отметил, что усовершенствованные вагоны соответствуют самым высоким требованиям пассажиров
Фото:
РЖД, презентация новых вагонов ЮУЖД. Челябинск
Диваны в вагонах СВ трансформируются в спальное место по необходимости
Фото:
РЖД, презентация новых вагонов ЮУЖД. Челябинск
Электропоезд и усовершенствованные вагоны полностью собраны на отечественных материалах
Фото:
РЖД, презентация новых вагонов ЮУЖД. Челябинск
Доступ в купе теперь будет осуществляться по магнитным ключ-картам
Фото:

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На Южно-Уральскую железную дорогу (ЮУЖД) до конца 2024 года выйдут обновленные вагоны СВ, электропоезда и двухэтажные купе. Обновленные составы презентовали в Челябинске 21 мая, передает корреспондент URA.RU. «Новые вагоны более технологичные и удобные. Электропоезд ЭП2ДМ в ближайшее время выйдет на направление Челябинск — Златоуст. Вагоны СВ с 1 июня будут в составе поезда №13/14 „Южный Урал“, а двухэтажные заменят одноэтажные вагоны пассажирского поезда № 391/392 Челябинск — Москва в декабре», — заявил начальник ЮУЖД Игорь Рязанов. Двухэтажные вагоны позволили на треть увеличить число пассажиров в одной поезде — до 410 человек. Доступ в купе при этом будет осуществляться по магнитным ключ-картам. В вагонах СВ увеличили ширину полок, обновили интерьер и реализовали возможность «смежного» купе, где две каюты соединяет дверь. Модернизированные модели полностью созданы отечественными производителями, подчеркнул Рязанов. Вагоны презентовали вице-губернатору Челябинской области Андрею Фалейчику. Он отметил, что подвижные составы будут соответствовать самым высоким требованиям пассажиров.
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© Служба новостей «URA.RU»
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