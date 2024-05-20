На Южно-Уральскую железную дорогу (ЮУЖД) до конца 2024 года выйдут обновленные вагоны СВ, электропоезда и двухэтажные купе. Обновленные составы презентовали в Челябинске 21 мая, передает корреспондент URA.RU.
«Новые вагоны более технологичные и удобные. Электропоезд ЭП2ДМ в ближайшее время выйдет на направление Челябинск — Златоуст. Вагоны СВ с 1 июня будут в составе поезда №13/14 „Южный Урал“, а двухэтажные заменят одноэтажные вагоны пассажирского поезда № 391/392 Челябинск — Москва в декабре», — заявил начальник ЮУЖД Игорь Рязанов.
Двухэтажные вагоны позволили на треть увеличить число пассажиров в одной поезде — до 410 человек. Доступ в купе при этом будет осуществляться по магнитным ключ-картам. В вагонах СВ увеличили ширину полок, обновили интерьер и реализовали возможность «смежного» купе, где две каюты соединяет дверь. Модернизированные модели полностью созданы отечественными производителями, подчеркнул Рязанов.
Вагоны презентовали вице-губернатору Челябинской области Андрею Фалейчику. Он отметил, что подвижные составы будут соответствовать самым высоким требованиям пассажиров.
К концу года по ЮУЖД начнут следовать поезда с двухэтажными вагонами
Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На Южно-Уральскую железную дорогу (ЮУЖД) до конца 2024 года выйдут обновленные вагоны СВ, электропоезда и двухэтажные купе. Обновленные составы презентовали в Челябинске 21 мая, передает корреспондент URA.RU. «Новые вагоны более технологичные и удобные. Электропоезд ЭП2ДМ в ближайшее время выйдет на направление Челябинск — Златоуст. Вагоны СВ с 1 июня будут в составе поезда №13/14 „Южный Урал“, а двухэтажные заменят одноэтажные вагоны пассажирского поезда № 391/392 Челябинск — Москва в декабре», — заявил начальник ЮУЖД Игорь Рязанов. Двухэтажные вагоны позволили на треть увеличить число пассажиров в одной поезде — до 410 человек. Доступ в купе при этом будет осуществляться по магнитным ключ-картам. В вагонах СВ увеличили ширину полок, обновили интерьер и реализовали возможность «смежного» купе, где две каюты соединяет дверь. Модернизированные модели полностью созданы отечественными производителями, подчеркнул Рязанов. Вагоны презентовали вице-губернатору Челябинской области Андрею Фалейчику. Он отметил, что подвижные составы будут соответствовать самым высоким требованиям пассажиров.