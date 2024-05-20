Курганец продал оборудование, чтобы восстановить утерянный в паводке бизнес

Курганскому предпринимателю Станиславу, который держал шиномонтаж на шоссе Тюнина, пришлось продать часть имущества, чтобы была возможность открыть новую точку. Свой старый бизнес мужчина потерял из-за масштабного паводка. Об этом бизнесмен сообщил корреспонденту URA.RU.
«Вагончик с шиномонтажом смыло на проезжую часть. Все, что внутри оставалось, незначительные мелкие вещи, резина, домкраты размыло, потерялось все. Гараж я сдал в чермет, оборудование продал», — рассказывает корреспонденту URA.RU предприниматель.
Смытый на дорогу гараж, рассказывает Станислав, распилили спасатели и вывезли. На страховку бизнесмен не рассчитывает. Со слов бизнесмена, страховые компании отказывают в выплатах всем, кто держит свое дело возле шоссе Тюнина, сославшись, что это неблагоприятная территория из-за пожаров и паводков. Станислав рассказывает, что планирует открыть новый шиномонтаж в другом месте, но средств недостаточно.
Ранее URA.RU писало, что со строительного рынка, расположенного рядом с шоссе Тюнина в Кургане, предприниматели вывозили материалы и оборудование. Тогда бизнесмены, владеющие шиномонтажной организацией, оценивали риски, которые могла понести их деятельность из-за наводнения.
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Курганскому предпринимателю Станиславу, который держал шиномонтаж на шоссе Тюнина, пришлось продать часть имущества, чтобы была возможность открыть новую точку. Свой старый бизнес мужчина потерял из-за масштабного паводка. Об этом бизнесмен сообщил корреспонденту URA.RU. «Вагончик с шиномонтажом смыло на проезжую часть. Все, что внутри оставалось, незначительные мелкие вещи, резина, домкраты размыло, потерялось все. Гараж я сдал в чермет, оборудование продал», — рассказывает корреспонденту URA.RU предприниматель. Смытый на дорогу гараж, рассказывает Станислав, распилили спасатели и вывезли. На страховку бизнесмен не рассчитывает. Со слов бизнесмена, страховые компании отказывают в выплатах всем, кто держит свое дело возле шоссе Тюнина, сославшись, что это неблагоприятная территория из-за пожаров и паводков. Станислав рассказывает, что планирует открыть новый шиномонтаж в другом месте, но средств недостаточно. Ранее URA.RU писало, что со строительного рынка, расположенного рядом с шоссе Тюнина в Кургане, предприниматели вывозили материалы и оборудование. Тогда бизнесмены, владеющие шиномонтажной организацией, оценивали риски, которые могла понести их деятельность из-за наводнения.