Со строительного рынка на шоссе Тюнина в Кургане вывозят материалы. Видео

08 апреля 2024 в 14:00 Размер текста - 17 +

На строительном рынке в Кургане предприниматели вывозят свой товар Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Со строительного рынка, расположенного рядом с шоссе Тюнина в Кургане, предприниматели вывозят материалы и оборудование. Информацию об этом передает корреспондент URA.RU, побывавший на месте событий и пообщавшийся с владельцем шиномонтажной организации. «На месте работаем не так давно, с прошлой осени, после весенних пожаров. Сейчас просто вынуждены вывозить оборудование. Передислоцировать рабочую точку не получается: лишаемся доходов, терпим убытки. Надеемся на лучшее», — рассказал один из предпринимателей. Если вода продолжит подниматься, низину может затопить. Из-за этого стройматериалы и оборудование станут препятствием на пути уходящего паводка. Ранее URA.RU писало, что курганцы создали петицию, в которой просят власти построить мост по шоссе Тюнина рядом со строительным рынком. Местные жалуются, что данный участок сильно затапливается. Также возле шоссе, рядом с поворотом на Кировский мост, сотрудники ГИБДД информируют водителей о закрытии путепровода из-за паводка и угрозы подтопления. Во время майских пожарах 2023 года рынок также сильно пострадал и сгорел. Вся актуальная информация о паводке и эвакуации населения в подтопляемых территорий в трансляции URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Со строительного рынка, расположенного рядом с шоссе Тюнина в Кургане, предприниматели вывозят материалы и оборудование. Информацию об этом передает корреспондент URA.RU, побывавший на месте событий и пообщавшийся с владельцем шиномонтажной организации. «На месте работаем не так давно, с прошлой осени, после весенних пожаров. Сейчас просто вынуждены вывозить оборудование. Передислоцировать рабочую точку не получается: лишаемся доходов, терпим убытки. Надеемся на лучшее», — рассказал один из предпринимателей. Если вода продолжит подниматься, низину может затопить. Из-за этого стройматериалы и оборудование станут препятствием на пути уходящего паводка. Ранее URA.RU писало, что курганцы создали петицию, в которой просят власти построить мост по шоссе Тюнина рядом со строительным рынком. Местные жалуются, что данный участок сильно затапливается. Также возле шоссе, рядом с поворотом на Кировский мост, сотрудники ГИБДД информируют водителей о закрытии путепровода из-за паводка и угрозы подтопления. Во время майских пожарах 2023 года рынок также сильно пострадал и сгорел. Вся актуальная информация о паводке и эвакуации населения в подтопляемых территорий в трансляции URA.RU.