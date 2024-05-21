Песков раскрыл, будет ли Путин присутсвовать на похоронах Раиси

Песков: похороны Раиси не предусматривают международного участия
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Дмитрий Песков заявил, что похороны Эбрахима Раиси не подразумевает международного участия
Дмитрий Песков заявил, что похороны Эбрахима Раиси не подразумевает международного участия Фото:
новость из сюжета
Вертолет президента Ирана потерпел крушение в провинции Восточный Азербайджан

На похоронах президента Ирана Эбрахима Раиси, погибшего в результате крушения вертолета 19 мая, не предусматривается международного участия. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Там не предусматривается международного участия, насколько мне известно", — сказал Дмитрий Песков в ходе общения с прессой. Его слова приводит корреспондент URA.RU. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
На похоронах президента Ирана Эбрахима Раиси, погибшего в результате крушения вертолета 19 мая, не предусматривается международного участия. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. "Там не предусматривается международного участия, насколько мне известно", — сказал Дмитрий Песков в ходе общения с прессой. Его слова приводит корреспондент URA.RU. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...