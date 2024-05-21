Песков раскрыл, будет ли Путин присутсвовать на похоронах Раиси

Дмитрий Песков заявил, что похороны Эбрахима Раиси не подразумевает международного участия
На похоронах президента Ирана Эбрахима Раиси, погибшего в результате крушения вертолета 19 мая, не предусматривается международного участия. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Там не предусматривается международного участия, насколько мне известно", — сказал Дмитрий Песков в ходе общения с прессой. Его слова приводит корреспондент URA.RU.
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