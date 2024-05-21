Суд отправил на лечение новокузнецкого маньяка, убившего 11 детей

Суд в Кемеровской области вынес решение о принудительном лечении Александра Спесивцева, признанного виновным в серии убийств в Новокузнецке. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры региона. Спесивцев, который зарезал 15 человек, в том числе 11 несовершеннолетних, будет направлен на лечение в специализированное медицинское учреждение.
"Кемеровский областной суд вынес постановление о применении принудительных мер медицинского характера в отношении Александра Спесивцева", – говорится в сообщении. Его передает ТАСС.
Суд в Кемеровской области установил, что с марта по сентябрь 1996 года Спесивцев удерживал своих жертв в своей квартире в Новокузнецке. Он подвергал тяжелым физическим мучениям и убил 15 человек, из которых 11 были несовершеннолетними. Летом того же года Спесивцев заманил в свою квартиру мальчика, лишал его еды и воды, наносил множественные удары, подвергая его жизнь опасности. Мальчику удалось сбежать.
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