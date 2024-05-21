Суд отправил на лечение новокузнецкого маньяка, убившего 11 детей

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Александр Спесивцев зарезал 15 человек
Александр Спесивцев зарезал 15 человек Фото:

Суд в Кемеровской области вынес решение о принудительном лечении Александра Спесивцева, признанного виновным в серии убийств в Новокузнецке. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры региона. Спесивцев, который зарезал 15 человек, в том числе 11 несовершеннолетних, будет направлен на лечение в специализированное медицинское учреждение.

"Кемеровский областной суд вынес постановление о применении принудительных мер медицинского характера в отношении Александра Спесивцева", – говорится в сообщении. Его передает ТАСС.

Суд в Кемеровской области установил, что с марта по сентябрь 1996 года Спесивцев удерживал своих жертв в своей квартире в Новокузнецке. Он подвергал тяжелым физическим мучениям и убил 15 человек, из которых 11 были несовершеннолетними. Летом того же года Спесивцев заманил в свою квартиру мальчика, лишал его еды и воды, наносил множественные удары, подвергая его жизнь опасности. Мальчику удалось сбежать.

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Суд в Кемеровской области вынес решение о принудительном лечении Александра Спесивцева, признанного виновным в серии убийств в Новокузнецке. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры региона. Спесивцев, который зарезал 15 человек, в том числе 11 несовершеннолетних, будет направлен на лечение в специализированное медицинское учреждение. "Кемеровский областной суд вынес постановление о применении принудительных мер медицинского характера в отношении Александра Спесивцева", – говорится в сообщении. Его передает ТАСС. Суд в Кемеровской области установил, что с марта по сентябрь 1996 года Спесивцев удерживал своих жертв в своей квартире в Новокузнецке. Он подвергал тяжелым физическим мучениям и убил 15 человек, из которых 11 были несовершеннолетними. Летом того же года Спесивцев заманил в свою квартиру мальчика, лишал его еды и воды, наносил множественные удары, подвергая его жизнь опасности. Мальчику удалось сбежать.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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