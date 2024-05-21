Повар ресторана «Вкусно и точка» ограбил студента УрФУ из Египта

В Екатеринбурге подросток ограбил иностранного студента, который приехал учиться в УрФУ из Египта. Полицейским удалось по горячим следам задержать подозреваемого. Им оказался 16-летний повар ресторана быстрого питания «Вилка и ложка», рассказал URA.RU источник.
«Гражданин Египта обратился в полицию и сообщил, что на улице Опалихинская у него, применяя насилие, похитили два сотовых телефона iPhone и сотовый марки Honor. Кроме этого грабитель отобрал у иностранца египетский паспорт и 23 тысячи рублей, а также сорвал серебряную цепочку с шеи», — рассказал собеседник агентства.
Сотрудникам уголовного розыска отдела полиции №9 удалось по горячим следам вычислить разбойника — предположительно, им оказался 16-летний повар сети «Вкусно и точка». Парень вину не признал. По факту ограбления проводится проверка. Общий ущерб похищенного составил 52 тысячи рублей.
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