21 мая 2024

Повар ресторана «Вкусно и точка» ограбил студента УрФУ из Египта

© Служба новостей «URA.RU»
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У иностранца отобрали три телефона, деньги и цепочку Фото:

В Екатеринбурге подросток ограбил иностранного студента, который приехал учиться в УрФУ из Египта. Полицейским удалось по горячим следам задержать подозреваемого. Им оказался 16-летний повар ресторана быстрого питания «Вилка и ложка», рассказал URA.RU источник.

«Гражданин Египта обратился в полицию и сообщил, что на улице Опалихинская у него, применяя насилие, похитили два сотовых телефона iPhone и сотовый марки Honor. Кроме этого грабитель отобрал у иностранца египетский паспорт и 23 тысячи рублей, а также сорвал серебряную цепочку с шеи», — рассказал собеседник агентства.

Сотрудникам уголовного розыска отдела полиции №9 удалось по горячим следам вычислить разбойника — предположительно, им оказался 16-летний повар сети «Вкусно и точка». Парень вину не признал. По факту ограбления проводится проверка. Общий ущерб похищенного составил 52 тысячи рублей.

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В Екатеринбурге подросток ограбил иностранного студента, который приехал учиться в УрФУ из Египта. Полицейским удалось по горячим следам задержать подозреваемого. Им оказался 16-летний повар ресторана быстрого питания «Вилка и ложка», рассказал URA.RU источник. «Гражданин Египта обратился в полицию и сообщил, что на улице Опалихинская у него, применяя насилие, похитили два сотовых телефона iPhone и сотовый марки Honor. Кроме этого грабитель отобрал у иностранца египетский паспорт и 23 тысячи рублей, а также сорвал серебряную цепочку с шеи», — рассказал собеседник агентства. Сотрудникам уголовного розыска отдела полиции №9 удалось по горячим следам вычислить разбойника — предположительно, им оказался 16-летний повар сети «Вкусно и точка». Парень вину не признал. По факту ограбления проводится проверка. Общий ущерб похищенного составил 52 тысячи рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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