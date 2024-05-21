Противника застройки Березовой рощи задержали на глазах у мэра Екатеринбурга. Видео

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Алексей Орлов в парке имени 50-летия ВЛКСМ. Екатеринбург
Алексей Орлов выехал в парк 50-летия ВЛКСМ, который победил в борьбе за деньги на благоустройство Фото:

В Екатеринбурге в парке 50-летия ВЛКСМ, куда сегодня выехала делегация городских чиновников, задержали скандального общественника Вадима Панкратова — постоянного участника общественно-политических акций, имеющего в определенных кругах прозвище «Дед-пикет». Пенсионер вышел к делегации с плакатами против застройки «зеленых» территорий, включая Березовую рощу, передает корреспондент URA.RU.

«Мы солидарны с защитниками Березовой рощи в Академе [ее] и другими территориями с подобными проблемами», — сказал Панкратов. В ответ полицейский заявил ему, что парк 50-летия ВЛКСМ исключен из числа гайд-парков, где можно проводить публичные массовые мероприятия. Панкратов парировал, что проводит одиночный пикет. Его попытались остановить, но он вырвался и попытался преградить дорогу Орлову. Тогда его и задержали. Орлов на Панкратова никак не отреагировал.

Парк 50-летия ВЛКСМ, куда приехал Орлов, — тоже конфликтная площадка. Осенью 2023-го стало известно о планах училища олимпийского резерва построить новые корпуса на участке, который к парку юридически больше не относится. Активисты — в том числе местные жители — возмутились. Несмотря на это городская комиссия по правилам землепользования и застройки одобрила изменение статуса земли с ТОП-1 (парки) на Ц-2 (зона объектов среднего и высшего профессионального образования и научных комплексов). Из этого градостроительного конфликта чиновники решили выйти нетривиально: не отказываясь от планов, они благоустроят основную территорию парка, причем за федеральные деньги — ведь площадка победила в недавнем голосовании в рамках нацпроекта.

В начале мая мэрия Екатеринбурга разрешила застройку Березовой рощи в Академическом. Местные жители выступали за сохранение территории с 2018 года. Они устраивали мирные пикеты, несанкционированные акции, а также писали обращения о присвоении Березовой роще статуса особой охраняемой природной территории России. Зона застройки многоэтажными домами составляет 18,1 гектара. Осваивать территорию будет «Атомстройкомплекс», добившийся этого права по суду.

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В Екатеринбурге в парке 50-летия ВЛКСМ, куда сегодня выехала делегация городских чиновников, задержали скандального общественника Вадима Панкратова — постоянного участника общественно-политических акций, имеющего в определенных кругах прозвище «Дед-пикет». Пенсионер вышел к делегации с плакатами против застройки «зеленых» территорий, включая Березовую рощу, передает корреспондент URA.RU. «Мы солидарны с защитниками Березовой рощи в Академе [ее] и другими территориями с подобными проблемами», — сказал Панкратов. В ответ полицейский заявил ему, что парк 50-летия ВЛКСМ исключен из числа гайд-парков, где можно проводить публичные массовые мероприятия. Панкратов парировал, что проводит одиночный пикет. Его попытались остановить, но он вырвался и попытался преградить дорогу Орлову. Тогда его и задержали. Орлов на Панкратова никак не отреагировал. Парк 50-летия ВЛКСМ, куда приехал Орлов, — тоже конфликтная площадка. Осенью 2023-го стало известно о планах училища олимпийского резерва построить новые корпуса на участке, который к парку юридически больше не относится. Активисты — в том числе местные жители — возмутились. Несмотря на это городская комиссия по правилам землепользования и застройки одобрила изменение статуса земли с ТОП-1 (парки) на Ц-2 (зона объектов среднего и высшего профессионального образования и научных комплексов). Из этого градостроительного конфликта чиновники решили выйти нетривиально: не отказываясь от планов, они благоустроят основную территорию парка, причем за федеральные деньги — ведь площадка победила в недавнем голосовании в рамках нацпроекта. В начале мая мэрия Екатеринбурга разрешила застройку Березовой рощи в Академическом. Местные жители выступали за сохранение территории с 2018 года. Они устраивали мирные пикеты, несанкционированные акции, а также писали обращения о присвоении Березовой роще статуса особой охраняемой природной территории России. Зона застройки многоэтажными домами составляет 18,1 гектара. Осваивать территорию будет «Атомстройкомплекс», добившийся этого права по суду.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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