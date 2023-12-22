Против застройки парка на Ясной выступали местные жители Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Комиссия по правилам землепользования и застройки (ПЗЗ) при администрации Екатеринбурга согласовала изменение статуса участка возле парка 50-летия ВЛКСМ с «территории общего пользования» на «зону объектов среднего и высшего профессионального образования». Там, несмотря на протесты, построят общежитие для училища олимпийского резерва и центр для реабилитации.

«Парк 50-летия ВЛКСМ останется на своем месте в границах ООПТ (особо-охраняемая природная территория). Училище олимпийского резерва сможет использовать землю, которая за ними закреплена, для расширения своей базы. Кстати, обсуждение на заседании было достаточно бурное. Но проголосовали единогласно», — написал у себя в соцсети «ВКонтакте» депутат думы Дмитрий Сергин, входящий в комиссию.

Градостроительный конфликт разворачивается с октября. Спорный участок в районе улиц Чкалова и Шаумяна, где училище запланировало стройку, формально не относится к парку — в 2017 году свердловское мингосимущества передало его училищу. В сентябре 2023 года комиссия по ПЗЗ одобрила изменение статуса земли с ТОП-1 (парки) на Ц-2 (зона объектов среднего и высшего профессионального образования и научных комплексов). Затем мэрия вынесла проект постановления на общественные обсуждения. 284 участника высказались против (за — 132), но их замечания не учли.

В декабре во время прямой линии губернатор Евгений Куйвашев дал понять, что стройка на спорном участке все-таки будет. После него такое же заявление сделал мэр Екатеринбурга Алексей Орлов. При этом оба подчеркнули, что необходимо благоустраивать и сам парк.

Участок, который планируется застроить, выглядит так. Рядом с ним — действующие корпуса училища (их хотят снести) Скриншот с «Яндекс. Карты»