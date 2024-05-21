Появились подробности отставки главного свердловского налоговика. Скрин

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Сергей Логинов возглавлял региональное управление налоговой службы России с октября 2011-го
Сергей Логинов возглавлял региональное управление налоговой службы России с октября 2011-го Фото:
новость из сюжета
В Екатеринбурге проходят масштабные обыски у статусных силовиков

Начальник УФНС по Свердловской области Сергей Логинов, у которого, предположительно, 21 мая прошли обыски, за день до этого прощался с коллективом, утверждает источник URA.RU в его окружении. Исполняющей обязанности руководителя областного УФНС стала Марина Хан, следует из данных на официальном сайте ведомства.

«Логинов покинул УФНС в связи с истечением контракта. Накануне он собирал коллектив, прощался», — рассказал собеседник агентства.

Хан назначена на должность и. о. начальника регионального УФНС приказом от 17 мая. В налоговых органах она работает с 2001 года. Замещала ряд должностей в ИФНС по Верх-Исетскому району Екатеринбурга.

Утром 21 мая стало известно, что в доме начальника управления экономической безопасности и противодействия коррупции областного ГУ МВД полковника Андрея Дьякова прошли обыски. После этого появилась информация, что оперативные действия состоялись и в доме Логинова. Собеседник агентства утверждает, что это неправда и что Логинов на свободе. «Сегодня общался со своими друзьями», — добавил он.

Информацию о задержании Дьякова URA.RU подтвердили несколько независимых источников. В чем именно его могут обвинять, неизвестно. По неподтвержденным данным, обыски проводили оперативники ФСБ из Москвы. Официальных комментариев от свердловских силовиков не было. Всю информацию об истории агентство собирает в отдельном сюжете.

Новый руководитель свердловского УФНС — Марина Хан
Новый руководитель свердловского УФНС — Марина Хан

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Начальник УФНС по Свердловской области Сергей Логинов, у которого, предположительно, 21 мая прошли обыски, за день до этого прощался с коллективом, утверждает источник URA.RU в его окружении. Исполняющей обязанности руководителя областного УФНС стала Марина Хан, следует из данных на официальном сайте ведомства. «Логинов покинул УФНС в связи с истечением контракта. Накануне он собирал коллектив, прощался», — рассказал собеседник агентства. Хан назначена на должность и. о. начальника регионального УФНС приказом от 17 мая. В налоговых органах она работает с 2001 года. Замещала ряд должностей в ИФНС по Верх-Исетскому району Екатеринбурга. Утром 21 мая стало известно, что в доме начальника управления экономической безопасности и противодействия коррупции областного ГУ МВД полковника Андрея Дьякова прошли обыски. После этого появилась информация, что оперативные действия состоялись и в доме Логинова. Собеседник агентства утверждает, что это неправда и что Логинов на свободе. «Сегодня общался со своими друзьями», — добавил он. Информацию о задержании Дьякова URA.RU подтвердили несколько независимых источников. В чем именно его могут обвинять, неизвестно. По неподтвержденным данным, обыски проводили оперативники ФСБ из Москвы. Официальных комментариев от свердловских силовиков не было. Всю информацию об истории агентство собирает в отдельном сюжете.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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