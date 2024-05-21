Начальник УФНС по Свердловской области Сергей Логинов, у которого, предположительно, 21 мая прошли обыски, за день до этого прощался с коллективом, утверждает источник URA.RU в его окружении. Исполняющей обязанности руководителя областного УФНС стала Марина Хан, следует из данных на официальном сайте ведомства.
«Логинов покинул УФНС в связи с истечением контракта. Накануне он собирал коллектив, прощался», — рассказал собеседник агентства.
Хан назначена на должность и. о. начальника регионального УФНС приказом от 17 мая. В налоговых органах она работает с 2001 года. Замещала ряд должностей в ИФНС по Верх-Исетскому району Екатеринбурга.
Утром 21 мая стало известно, что в доме начальника управления экономической безопасности и противодействия коррупции областного ГУ МВД полковника Андрея Дьякова прошли обыски. После этого появилась информация, что оперативные действия состоялись и в доме Логинова. Собеседник агентства утверждает, что это неправда и что Логинов на свободе. «Сегодня общался со своими друзьями», — добавил он.
Информацию о задержании Дьякова URA.RU подтвердили несколько независимых источников. В чем именно его могут обвинять, неизвестно. По неподтвержденным данным, обыски проводили оперативники ФСБ из Москвы. Официальных комментариев от свердловских силовиков не было. Всю информацию об истории агентство собирает в отдельном сюжете.
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