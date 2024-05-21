В Челябинске повысили плату за услуги ЖКХ

21 мая 2024 в 17:41 Размер текста - 17 +

В Челябинске плата за услуги ЖКХ выросла на 5,5% Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Челябинске с 1 июля утвердили новый размер платы за содержание жилых помещений. В городе плата за услуги ЖКХ выросла на 5,5%. Рост составит от 90 копеек до полутора рубля за квадратный метр жилой площади, сообщили в пресс-службе гордумы. «В соответствии с положением о тарифном регулировании в Челябинске при осуществлении расчета применен метод индексации с учетом среднегодового индекса потребительских цен. В проекте плата увеличится на 5,5%, что соответствует среднегодовому индексу потребительских цен для услуг ЖКХ на 2024 год, утвержденному прогнозом социально-экономического развития РФ на 2024 и плановый период 2025—2026 года. Новые тарифы вступят в силу с 1 июля 2024 года», — сообщили в пресс-службе. Как отмечает в своем в telegram-канале депутат челябинской гордумы по Курчатовскому избирательному округу Дмитрий Григорчик, ввиду того, что управляющим компаниям достаточно комфортно, когда орган местного самоуправления ежегодно индексирует стоимость услуг, а собственники не могут, а то и не знают как установить иной размер платы и периодичность услуг, не удивительно, что новость о повышении встречают неодобрением большинство челябинцев, которые искренне ругают власть за очередное повышение и к сожалению не знают, что этот тариф они могут устанавливать сами. Для этого должен быть налажен тесный диалог жителей и УК. Плату за ЖКХ повысят только у челябинцев, живущих по договору соцнайма в домах, относящихся к государственному или муниципальному жилому фонду. Плата будет взиматься за пользование ресурсами и коммуникациями. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинске с 1 июля утвердили новый размер платы за содержание жилых помещений. В городе плата за услуги ЖКХ выросла на 5,5%. Рост составит от 90 копеек до полутора рубля за квадратный метр жилой площади, сообщили в пресс-службе гордумы. «В соответствии с положением о тарифном регулировании в Челябинске при осуществлении расчета применен метод индексации с учетом среднегодового индекса потребительских цен. В проекте плата увеличится на 5,5%, что соответствует среднегодовому индексу потребительских цен для услуг ЖКХ на 2024 год, утвержденному прогнозом социально-экономического развития РФ на 2024 и плановый период 2025—2026 года. Новые тарифы вступят в силу с 1 июля 2024 года», — сообщили в пресс-службе. Как отмечает в своем в telegram-канале депутат челябинской гордумы по Курчатовскому избирательному округу Дмитрий Григорчик, ввиду того, что управляющим компаниям достаточно комфортно, когда орган местного самоуправления ежегодно индексирует стоимость услуг, а собственники не могут, а то и не знают как установить иной размер платы и периодичность услуг, не удивительно, что новость о повышении встречают неодобрением большинство челябинцев, которые искренне ругают власть за очередное повышение и к сожалению не знают, что этот тариф они могут устанавливать сами. Для этого должен быть налажен тесный диалог жителей и УК. Плату за ЖКХ повысят только у челябинцев, живущих по договору соцнайма в домах, относящихся к государственному или муниципальному жилому фонду. Плата будет взиматься за пользование ресурсами и коммуникациями.