В Челябинске повысили плату за услуги ЖКХ

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В Челябинске плата за услуги ЖКХ выросла на 5,5% Фото:

В Челябинске с 1 июля утвердили новый размер платы за содержание жилых помещений. В городе плата за услуги ЖКХ выросла на 5,5%. Рост составит от 90 копеек до полутора рубля за квадратный метр жилой площади, сообщили в пресс-службе гордумы.

«В соответствии с положением о тарифном регулировании в Челябинске при осуществлении расчета применен метод индексации с учетом среднегодового индекса потребительских цен. В проекте плата увеличится на 5,5%, что соответствует среднегодовому индексу потребительских цен для услуг ЖКХ на 2024 год, утвержденному прогнозом социально-экономического развития РФ на 2024 и плановый период 2025—2026 года. Новые тарифы вступят в силу с 1 июля 2024 года», — сообщили в пресс-службе.

Как отмечает в своем в telegram-канале депутат челябинской гордумы по Курчатовскому избирательному округу Дмитрий Григорчик, ввиду того, что управляющим компаниям достаточно комфортно, когда орган местного самоуправления ежегодно индексирует стоимость услуг, а собственники не могут, а то и не знают как установить иной размер платы и периодичность услуг, не удивительно, что новость о повышении встречают неодобрением большинство челябинцев, которые искренне ругают власть за очередное повышение и к сожалению не знают, что этот тариф они могут устанавливать сами. Для этого должен быть налажен тесный диалог жителей и УК.

Плату за ЖКХ повысят только у челябинцев, живущих по договору соцнайма в домах, относящихся к государственному или муниципальному жилому фонду. Плата будет взиматься за пользование ресурсами и коммуникациями.

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В Челябинске с 1 июля утвердили новый размер платы за содержание жилых помещений. В городе плата за услуги ЖКХ выросла на 5,5%. Рост составит от 90 копеек до полутора рубля за квадратный метр жилой площади, сообщили в пресс-службе гордумы. «В соответствии с положением о тарифном регулировании в Челябинске при осуществлении расчета применен метод индексации с учетом среднегодового индекса потребительских цен. В проекте плата увеличится на 5,5%, что соответствует среднегодовому индексу потребительских цен для услуг ЖКХ на 2024 год, утвержденному прогнозом социально-экономического развития РФ на 2024 и плановый период 2025—2026 года. Новые тарифы вступят в силу с 1 июля 2024 года», — сообщили в пресс-службе. Как отмечает в своем в telegram-канале депутат челябинской гордумы по Курчатовскому избирательному округу Дмитрий Григорчик, ввиду того, что управляющим компаниям достаточно комфортно, когда орган местного самоуправления ежегодно индексирует стоимость услуг, а собственники не могут, а то и не знают как установить иной размер платы и периодичность услуг, не удивительно, что новость о повышении встречают неодобрением большинство челябинцев, которые искренне ругают власть за очередное повышение и к сожалению не знают, что этот тариф они могут устанавливать сами. Для этого должен быть налажен тесный диалог жителей и УК. Плату за ЖКХ повысят только у челябинцев, живущих по договору соцнайма в домах, относящихся к государственному или муниципальному жилому фонду. Плата будет взиматься за пользование ресурсами и коммуникациями.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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