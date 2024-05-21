Зеленский высказался об окончании своих полномочий на посту президента

Зеленский считает, что его пять лет на посту президента еще не закончились
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его срок на должности главы государства еще не закончен. Об этом сообщает агентство Reuters.
«Мои пять лет [на посту президента Украины] еще не закончились. Из-за военного положения они продолжаются», — заявил Зеленский. Он также отметил, что не может оценить свою деятельность из-за того, что это не этично. Об этом он сообщил в беседе агентству Reuters.
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