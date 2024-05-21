Зеленский высказался об окончании своих полномочий на посту президента

Зеленский: мои пять лет на посту главы Украины не закончились
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Зеленский считает, что его пять лет на посту президента еще не закончились
Зеленский считает, что его пять лет на посту президента еще не закончились Фото:
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его срок на должности главы государства еще не закончен. Об этом сообщает агентство Reuters.

«Мои пять лет [на посту президента Украины] еще не закончились. Из-за военного положения они продолжаются», — заявил Зеленский. Он также отметил, что не может оценить свою деятельность из-за того, что это не этично. Об этом он сообщил в беседе агентству Reuters.

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его срок на должности главы государства еще не закончен. Об этом сообщает агентство Reuters. «Мои пять лет [на посту президента Украины] еще не закончились. Из-за военного положения они продолжаются», — заявил Зеленский. Он также отметил, что не может оценить свою деятельность из-за того, что это не этично. Об этом он сообщил в беседе агентству Reuters.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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