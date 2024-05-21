Путин освободил от должности одного из своих советников

Президент РФ освободил от должности советника по культуре Владимира Толстого
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Президент России Владимир Путин на встрече с доверенными лицами. Москва, путин владимир, топ
Указ президента РФ опубликован на сайте Кремля Фото:

Президент РФ Владимир Путин освободил Владимира Толстого от должности советника. Информация об этом размещена на официальном сайте для опубликования правовых актов 21 мая.

«Освободить Толстого Владимира Ильича от должности советника президента Российской Федерации», — говорится в указе президента. Ранее Владимир Толстой занимал должность советника президента РФ по культуре.

Указ об освобождении от должности Владимира Толстого — советника президента — опубликован на сайте Кремля
Указ об освобождении от должности Владимира Толстого — советника президента — опубликован на сайте Кремля

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Президент РФ Владимир Путин освободил Владимира Толстого от должности советника. Информация об этом размещена на официальном сайте для опубликования правовых актов 21 мая. «Освободить Толстого Владимира Ильича от должности советника президента Российской Федерации», — говорится в указе президента. Ранее Владимир Толстой занимал должность советника президента РФ по культуре.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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