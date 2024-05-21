Путин освободил от должности одного из своих советников

Указ президента РФ опубликован на сайте Кремля
Президент РФ Владимир Путин освободил Владимира Толстого от должности советника. Информация об этом размещена на официальном сайте для опубликования правовых актов 21 мая.
«Освободить Толстого Владимира Ильича от должности советника президента Российской Федерации», — говорится в указе президента. Ранее Владимир Толстой занимал должность советника президента РФ по культуре.
Указ об освобождении от должности Владимира Толстого — советника президента — опубликован на сайте Кремля
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