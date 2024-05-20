20 мая 2024

В ЯНАО на ремонт закроют 30-летний виадук. Скрин

Виадук в Новом Уренгое закрывают на ремонт с 25 мая
© Служба новостей «URA.RU»
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Ремонт виадука начнут 25 мая (архивное фото)
Ремонт виадука начнут 25 мая (архивное фото) Фото:

В Новом Уренгое (ЯНАО) на ремонт закрывают виадук, введенный в эксплуатацию 29 лет назад. Дорожные службы приступят к работам 25 мая, рассказал мэр Нового Уренгоя Андрей Воронов.

"В этом году обновим дорожное полотно, появится современное освещение. Также полностью заменим барьерные ограждения и балки пролетных строений", - сообщил в своем telegram-канале Воронов. На время работ на мосту перекроют движение транспорта и запретят проход пешеходам.

Под виадуком разрешат поворот для машин на полосе для общественного транспорта. Будут установлены соответствующие светофоры и дорожные знаки.

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В Новом Уренгое (ЯНАО) на ремонт закрывают виадук, введенный в эксплуатацию 29 лет назад. Дорожные службы приступят к работам 25 мая, рассказал мэр Нового Уренгоя Андрей Воронов. "В этом году обновим дорожное полотно, появится современное освещение. Также полностью заменим барьерные ограждения и балки пролетных строений", - сообщил в своем telegram-канале Воронов. На время работ на мосту перекроют движение транспорта и запретят проход пешеходам. Под виадуком разрешат поворот для машин на полосе для общественного транспорта. Будут установлены соответствующие светофоры и дорожные знаки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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