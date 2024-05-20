Ремонт виадука начнут 25 мая (архивное фото)
В Новом Уренгое (ЯНАО) на ремонт закрывают виадук, введенный в эксплуатацию 29 лет назад. Дорожные службы приступят к работам 25 мая, рассказал мэр Нового Уренгоя Андрей Воронов.
"В этом году обновим дорожное полотно, появится современное освещение. Также полностью заменим барьерные ограждения и балки пролетных строений", - сообщил в своем telegram-канале Воронов. На время работ на мосту перекроют движение транспорта и запретят проход пешеходам.
Под виадуком разрешат поворот для машин на полосе для общественного транспорта. Будут установлены соответствующие светофоры и дорожные знаки.
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