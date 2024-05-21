Куйвашев раздал свердловчанам награды за спектакли, книги и постановки

21 мая 2024 в 20:33 Размер текста - 17 +

Евгений Куйвашев вручил премии уральцам за выдающиеся достижения в области литературы и искусства Фото: департамент информационной политики Свердловской области Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев вручил премии талантливым уральцам за выдающиеся достижения в сфере литературы и искусства, подчеркнув важность этой традиции для культурного развития региона. Как прошла церемония награждения, URA.RU рассказали в департаменте информполитики Свердловской области. «Свердловская область вносит весомый вклад в развитие отечественной и мировой культуры. Обогащает ее яркими, талантливыми работами уральских художников, литераторов, композиторов, актеров и режиссеров, наполняет особой энергетикой и колоритом. Более четверти века живет в нашем регионе традиция чествовать наиболее яркие и талантливые достижения наших земляков в культуре. За это время премия стала по-настоящему престижной и почетной наградой, своеобразным знаком качества в искусстве», — отметил Куйвашев на открытии. Всего на премию были представлены 34 работы, из которых отобрали семь проектов в области кино, литературы, театрального искусства. Среди награжденных — сотрудники Уральского государственного академического русского народного хора, участники команды театра «Урал Опера Балет», директор Серовского драматического театра Владимир Пантелеев и главный режиссер театра Александр Сысоев, главный режиссер, артист Екатеринбургского театра кукол Евгению Сивко, писатель Владимир Сутырин за книгу «Бажов. Биографическое повествование» и другие. Фото: департамент информационной политики Свердловской области Фото: департамент информационной политики Свердловской области Фото: департамент информационной политики Свердловской области Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев вручил премии талантливым уральцам за выдающиеся достижения в сфере литературы и искусства, подчеркнув важность этой традиции для культурного развития региона. Как прошла церемония награждения, URA.RU рассказали в департаменте информполитики Свердловской области. «Свердловская область вносит весомый вклад в развитие отечественной и мировой культуры. Обогащает ее яркими, талантливыми работами уральских художников, литераторов, композиторов, актеров и режиссеров, наполняет особой энергетикой и колоритом. Более четверти века живет в нашем регионе традиция чествовать наиболее яркие и талантливые достижения наших земляков в культуре. За это время премия стала по-настоящему престижной и почетной наградой, своеобразным знаком качества в искусстве», — отметил Куйвашев на открытии. Всего на премию были представлены 34 работы, из которых отобрали семь проектов в области кино, литературы, театрального искусства. Среди награжденных — сотрудники Уральского государственного академического русского народного хора, участники команды театра «Урал Опера Балет», директор Серовского драматического театра Владимир Пантелеев и главный режиссер театра Александр Сысоев, главный режиссер, артист Екатеринбургского театра кукол Евгению Сивко, писатель Владимир Сутырин за книгу «Бажов. Биографическое повествование» и другие.