Военный политолог не исключил, что Попов мог заранее начать готовиться к возможному аресту

Экс-командующий 58-й армией Вооруженных сил РФ, генерал-майор Иван Попов своим докладом о проблемах в ВС России в 2023 году заранее готовил защиту перед будущим арестом. Своим поведением он нарушил устав и присягу. Об этом в беседе с URA.RU рассказал военный политолог, подполковник запаса МВД Олег Иванников.
«Нельзя исключать, что тогда это был преднамеренный ход генерала-майора Попова для того, чтобы уйти от ответственности и запутать следственные органы. Ведь многие руководители такого уровня, как он, хорошо информированы о работе военной контрразведки. Его высказывания в общественном публичном пространстве в 2023 году лишь подтверждали то, что он таким образом уже тогда защищался, что скорее всего так и есть», — сказал Олег Иванников.
По его словам, высказывания в публичном пространстве командующего уже можно считать преступлением. «Генерал-майор Попов нарушил присягу и долг офицера. По факту, он стал предателем интересов службы. Попов изначально привлек к себе внимание, когда стал поступать не по-офицерски, выступая в общественном пространстве, что и является нарушением устава. Только это уже можно рассматривать как преступление. Армия — это очень тихая организация, где не любят каких-либо комментариев», — отметил военный политолог.
Летом 2023 года Попов сообщил о своем отстранении от должности командующего 58-й армией ЮВО после представления доклада об осложнениях в ВС России. 21 мая 2024 года его арестовали по подозрению в мошенничестве. Адвокат генерала Сергей Буйновский заявил, что ему не предъявили обвинение. Депутат Госдумы генерал-лейтенант Виктор Соболев подчеркнул, что в ситуации необходимо разобраться, поскольку Попов лучше всех действовал на начальной стадии СВО.
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