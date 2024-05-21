Челябинский экс-замгубернатора стал адвокатом арестованного генерала Попова

21 мая 2024 в 18:39 Размер текста - 17 +

Сергей Буйновский представляет интересы генерала Попова в суде Фото: Кондрат Александров © URA.RU Бывший вице-губернатор Челябинской области Сергей Буйновский стал адвокатом обвиняемого в мошенничестве бывшего командующего 58-й армией ЮВО генерала Ивана Попова. Эту информацию URA.RU подтвердил сам Буйновский. «Я представляю [интересы Ивана Попова]. Вы пришлите мне свое редакционное удостоверение и обсудим интересующие вас вопросы», — сообщил URA.RU Буйновский. В дальнейшем разговоре он пояснил, что обвинения его клиенту не предъявлены. А сам Попов, по словам защитника, ни в чем не виновен. Попов был задержан по подозрению в мошенничестве. По данным Mash, со ссылкой на следствие, он и еще двое сообщников, организовали сбыт двух тысяч тонн металлоконструкций, предназначенных для выстраивания линии обороны в зоне СВО. После предъявления обвинений генералу избрали меру пресечения. 235-й гарнизонный военный суд отправил Попова в СИЗО на два месяца. В 2023 году была опубликована запись, на которой Попов рассказал о проблемах в ВС РФ. По его словам, он не смог «смолчать и смалодушничать». После данного заявления генерала отстранили от командования. Буйновский стал вице-губернатором весной 2013 года, когда областью руководил Михаил Юревич. Отвечал за правовые вопросы, ушел в отставку сразу после смены власти в регионе. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Бывший вице-губернатор Челябинской области Сергей Буйновский стал адвокатом обвиняемого в мошенничестве бывшего командующего 58-й армией ЮВО генерала Ивана Попова. Эту информацию URA.RU подтвердил сам Буйновский. «Я представляю [интересы Ивана Попова]. Вы пришлите мне свое редакционное удостоверение и обсудим интересующие вас вопросы», — сообщил URA.RU Буйновский. В дальнейшем разговоре он пояснил, что обвинения его клиенту не предъявлены. А сам Попов, по словам защитника, ни в чем не виновен. Попов был задержан по подозрению в мошенничестве. По данным Mash, со ссылкой на следствие, он и еще двое сообщников, организовали сбыт двух тысяч тонн металлоконструкций, предназначенных для выстраивания линии обороны в зоне СВО. После предъявления обвинений генералу избрали меру пресечения. 235-й гарнизонный военный суд отправил Попова в СИЗО на два месяца. В 2023 году была опубликована запись, на которой Попов рассказал о проблемах в ВС РФ. По его словам, он не смог «смолчать и смалодушничать». После данного заявления генерала отстранили от командования. Буйновский стал вице-губернатором весной 2013 года, когда областью руководил Михаил Юревич. Отвечал за правовые вопросы, ушел в отставку сразу после смены власти в регионе.