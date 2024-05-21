Депутат Соболев заступился за арестованного генерала Попова

Депутат Госдумы Виктор Соболев считает, что экс-командующий 58-й армией Иван Попов невиновен. По его мнению, у генерала не было необходимости использовать металлоконструкции, в перепродаже которых его обвиняют.
«По-моему, это фейк. Надо разобраться. Он лучше всех действовал в начальной стадии СВО», — приводит слова Соболева telegram-канал Shot. Депутат также заявил, что у Попова не было необходимости в использовании металлоконструкций, в перепродаже которых его обвинили. Депутат подчеркнул, что для создания дотов и дзотов военнослужащим необходимы были дерево, грунт и железобетон.
Ранее сообщалось, что экс-командующего 58-й армией арестовали из-за подозрения в мошенничестве. После адвокат генерала Сергей Буйновский заявил, что обвинения предъявлены не были, а Попов невиновен.
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