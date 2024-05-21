Депутат Соболев заступился за арестованного генерала Попова

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Депутат Соболев (на фото) не верит в виновность генерала Попова
Депутат Соболев (на фото) не верит в виновность генерала Попова Фото:

Депутат Госдумы Виктор Соболев считает, что экс-командующий 58-й армией Иван Попов невиновен. По его мнению, у генерала не было необходимости использовать металлоконструкции, в перепродаже которых его обвиняют.

«По-моему, это фейк. Надо разобраться. Он лучше всех действовал в начальной стадии СВО», — приводит слова Соболева telegram-канал Shot. Депутат также заявил, что у Попова не было необходимости в использовании металлоконструкций, в перепродаже которых его обвинили. Депутат подчеркнул, что для создания дотов и дзотов военнослужащим необходимы были дерево, грунт и железобетон.

Ранее сообщалось, что экс-командующего 58-й армией арестовали из-за подозрения в мошенничестве. После адвокат генерала Сергей Буйновский заявил, что обвинения предъявлены не были, а Попов невиновен. 

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Депутат Госдумы Виктор Соболев считает, что экс-командующий 58-й армией Иван Попов невиновен. По его мнению, у генерала не было необходимости использовать металлоконструкции, в перепродаже которых его обвиняют. «По-моему, это фейк. Надо разобраться. Он лучше всех действовал в начальной стадии СВО», — приводит слова Соболева telegram-канал Shot. Депутат также заявил, что у Попова не было необходимости в использовании металлоконструкций, в перепродаже которых его обвинили. Депутат подчеркнул, что для создания дотов и дзотов военнослужащим необходимы были дерево, грунт и железобетон. Ранее сообщалось, что экс-командующего 58-й армией арестовали из-за подозрения в мошенничестве. После адвокат генерала Сергей Буйновский заявил, что обвинения предъявлены не были, а Попов невиновен. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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