Зеленский обвинил Запад в желании сохранить связи с Россией

Запад колеблется из-за желания сохранить торговые и дипломатические связи с Россией. Об этом заявил украинский глава Владимир Зеленский.
«Все держат свою дверь слегка приоткрытой», — заявил Зеленский. По его мнению, некоторые страны Запада желают сохранить связи с РФ, поэтому видны колебания в поддержке Украины. Его слова передает американская газета The New York Times.
Он также отметил, что страх Запада перед ядерной эскалацией со стороны России преувеличен. По его мнению, президент России Владимир Путин не будет использовать ядерное оружие из-за инстинкта самосохранения.
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