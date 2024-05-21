Зеленский обвинил Запад в желании сохранить связи с Россией

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Зеленский заявил, что Запад колеблется из-за желания сохранить торговые отношения с РФ
Зеленский заявил, что Запад колеблется из-за желания сохранить торговые отношения с РФ Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Запад колеблется из-за желания сохранить торговые и дипломатические связи с Россией. Об этом заявил украинский глава Владимир Зеленский.

«Все держат свою дверь слегка приоткрытой», — заявил Зеленский. По его мнению, некоторые страны Запада желают сохранить связи с РФ, поэтому видны колебания в поддержке Украины. Его слова передает американская газета The New York Times.

Он также отметил, что страх Запада перед ядерной эскалацией со стороны России преувеличен. По его мнению, президент России Владимир Путин не будет использовать ядерное оружие из-за инстинкта самосохранения.

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Запад колеблется из-за желания сохранить торговые и дипломатические связи с Россией. Об этом заявил украинский глава Владимир Зеленский. «Все держат свою дверь слегка приоткрытой», — заявил Зеленский. По его мнению, некоторые страны Запада желают сохранить связи с РФ, поэтому видны колебания в поддержке Украины. Его слова передает американская газета The New York Times. Он также отметил, что страх Запада перед ядерной эскалацией со стороны России преувеличен. По его мнению, президент России Владимир Путин не будет использовать ядерное оружие из-за инстинкта самосохранения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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