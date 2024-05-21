Курс доллара упал ниже февральского антирекорда

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Значение стало минимальным с 1 февраля текущего года
Значение стало минимальным с 1 февраля текущего года Фото:

Курс доллара на Мосбирже упал ниже 90 рублей. Это стало минимальным значением с 1 февраля 2024 года.

«Курс доллара — снизился до 89,99 рублей», — заявлено на сайте биржи. Также известно, что китайский юань оценивается в 12,41 рублей, а евро — 97,90.

В феврале курс доллара опустился ниже 91 рублей. Также немного снизилась и стоимость евро. 

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Курс доллара на Мосбирже упал ниже 90 рублей. Это стало минимальным значением с 1 февраля 2024 года. «Курс доллара — снизился до 89,99 рублей», — заявлено на сайте биржи. Также известно, что китайский юань оценивается в 12,41 рублей, а евро — 97,90. В феврале курс доллара опустился ниже 91 рублей. Также немного снизилась и стоимость евро. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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