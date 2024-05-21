Курс доллара упал ниже февральского антирекорда

Значение стало минимальным с 1 февраля текущего года
Курс доллара на Мосбирже упал ниже 90 рублей. Это стало минимальным значением с 1 февраля 2024 года.
«Курс доллара — снизился до 89,99 рублей», — заявлено на сайте биржи. Также известно, что китайский юань оценивается в 12,41 рублей, а евро — 97,90.
В феврале курс доллара опустился ниже 91 рублей. Также немного снизилась и стоимость евро.
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