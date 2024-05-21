Председатель мусульманской общины: религиозные запреты приводят к вражде

21 мая 2024 в 22:16 Размер текста - 17 +

Никаб — это традиция ислама, отметил Камиль Маннапов Фото: Георгий Бергал © URA.RU Запрет на ношение в России никабов (традиционный женский головной убор, закрывающий все лицо, кроме глаз) может спровоцировать конфликты на религиозной почве. Представители ислама могут почувствовать себя ущемленными. Об этом заявил в разговоре с URA.RU председатель мусульманской общины города Химки Московской области Камиль Маннапов. «Такая традиция в исламе есть, и ее запрет просто даст лишний повод для того, чтобы разжечь определенные настроения в обществе. Лишний повод будет для всяких радикально настроенных людей и политиков, чтобы посеять в умы мусульман мысль, что нас здесь ущемляют, гнобят, борются с религией и так далее», — сказал Камиль Маннапов. По его словам, никаб не очень распространенная вещь в современном мусульманском обществе. «В России нет такой проблемы. В принципе у нас нет такой культуры в отношении никабов. Это какие-то единичные случаи. В основном это больше неофиты (новообращенные в религию, — прим. URA.RU), которые носят никаб и уходят в крайности в исламской религии», — объяснил собеседник агентства. Ранее глава Совета по правам человека Валерий Фадеев заявил, что в России нужно запретить ношение никабов. По его мнению, одежда, мешающая распознаванию личности человека, способна повысить риски терроризма. Фадеев намерен обсудить этот вопрос с представителями традиционного ислама в РФ. Глава комитета Госдумы РФ по труду и соцполитике Ярослав Нилов согласился с этой необходимостью. Он предложил всесторонне, и даже лучше за закрытыми дверями, обсудить этот вопрос. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Запрет на ношение в России никабов (традиционный женский головной убор, закрывающий все лицо, кроме глаз) может спровоцировать конфликты на религиозной почве. Представители ислама могут почувствовать себя ущемленными. Об этом заявил в разговоре с URA.RU председатель мусульманской общины города Химки Московской области Камиль Маннапов. «Такая традиция в исламе есть, и ее запрет просто даст лишний повод для того, чтобы разжечь определенные настроения в обществе. Лишний повод будет для всяких радикально настроенных людей и политиков, чтобы посеять в умы мусульман мысль, что нас здесь ущемляют, гнобят, борются с религией и так далее», — сказал Камиль Маннапов. По его словам, никаб не очень распространенная вещь в современном мусульманском обществе. «В России нет такой проблемы. В принципе у нас нет такой культуры в отношении никабов. Это какие-то единичные случаи. В основном это больше неофиты (новообращенные в религию, — прим. URA.RU), которые носят никаб и уходят в крайности в исламской религии», — объяснил собеседник агентства. Ранее глава Совета по правам человека Валерий Фадеев заявил, что в России нужно запретить ношение никабов. По его мнению, одежда, мешающая распознаванию личности человека, способна повысить риски терроризма. Фадеев намерен обсудить этот вопрос с представителями традиционного ислама в РФ. Глава комитета Госдумы РФ по труду и соцполитике Ярослав Нилов согласился с этой необходимостью. Он предложил всесторонне, и даже лучше за закрытыми дверями, обсудить этот вопрос.