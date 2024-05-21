Сотрудники полиции оцепили улицу
На юге Москвы в районе Бирюлево Западное произошла перестрелка, в результате которой, по предварительным данным, один человек погиб. Об этом сообщил telegram-канал «Осторожно, Москва». Инцидент произошел на улице Медынской.
«Между группой мужчин произошел конфликт, в ходе которого было применено оружие. Предварительно, один человек убит», — говорится в сообщении.
На данный момент улица Медынская оцеплена. На месте происшествия работают медицинские бригады и правоохранительные органы.
URA.RU отправило запрос в МВД по Московской области. Ответ ожидается.
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