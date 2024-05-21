«Осторожно, Москва»: массовая драка в Москве переросла в перестрелку. Видео

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Обрушение надземного перехода на трассе Челябинск -Курган. Курган, полиция, скорая помошь
Сотрудники полиции оцепили улицу Фото:

На юге Москвы в районе Бирюлево Западное произошла перестрелка, в результате которой, по предварительным данным, один человек погиб. Об этом сообщил telegram-канал «Осторожно, Москва». Инцидент произошел на улице Медынской.

«Между группой мужчин произошел конфликт, в ходе которого было применено оружие. Предварительно, один человек убит», — говорится в сообщении.

На данный момент улица Медынская оцеплена. На месте происшествия работают медицинские бригады и правоохранительные органы.

URA.RU отправило запрос в МВД по Московской области. Ответ ожидается.

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На юге Москвы в районе Бирюлево Западное произошла перестрелка, в результате которой, по предварительным данным, один человек погиб. Об этом сообщил telegram-канал «Осторожно, Москва». Инцидент произошел на улице Медынской. «Между группой мужчин произошел конфликт, в ходе которого было применено оружие. Предварительно, один человек убит», — говорится в сообщении. На данный момент улица Медынская оцеплена. На месте происшествия работают медицинские бригады и правоохранительные органы. URA.RU отправило запрос в МВД по Московской области. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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