«Осторожно, Москва»: массовая драка в Москве переросла в перестрелку. Видео

21 мая 2024 в 22:34 Размер текста - 17 +

Сотрудники полиции оцепили улицу Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU На юге Москвы в районе Бирюлево Западное произошла перестрелка, в результате которой, по предварительным данным, один человек погиб. Об этом сообщил telegram-канал «Осторожно, Москва». Инцидент произошел на улице Медынской. «Между группой мужчин произошел конфликт, в ходе которого было применено оружие. Предварительно, один человек убит», — говорится в сообщении. На данный момент улица Медынская оцеплена. На месте происшествия работают медицинские бригады и правоохранительные органы. URA.RU отправило запрос в МВД по Московской области. Ответ ожидается. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На юге Москвы в районе Бирюлево Западное произошла перестрелка, в результате которой, по предварительным данным, один человек погиб. Об этом сообщил telegram-канал «Осторожно, Москва». Инцидент произошел на улице Медынской. «Между группой мужчин произошел конфликт, в ходе которого было применено оружие. Предварительно, один человек убит», — говорится в сообщении. На данный момент улица Медынская оцеплена. На месте происшествия работают медицинские бригады и правоохранительные органы. URA.RU отправило запрос в МВД по Московской области. Ответ ожидается.