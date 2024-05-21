Тагильчанин сбил четырехлетнего мальчика и его маму на пешеходном переходе. Фото

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Автоинспекторы проводят проверку по факту ДТП
Автоинспекторы проводят проверку по факту ДТП Фото:

В Нижнем Тагиле (Свердловская область) вечером 20 мая на Липовом тракте водитель Mitsubishi Lancer сбил женщину и ее четырехлетнего сына, переходивших пешеходный переход. В результате ДТП мать с ребенком госпитализировали, сообщили в УГИБДД Свердловской области.

«Водитель автомобиля Mitsubishi Lancer при проезде нерегулируемого пешеходного перехода не предоставил преимущество и допустил наезд на 30-летнюю женщину-пешехода и четырехлетнего мальчика... В результате ДТП мать с ребенком доставлены в больницу с травмами различной степени тяжести», — говорится в telegram-канале ведомства.

Водитель пояснил автоинспекторам, что он не заметил пешеходов из-за слепящего солнца. Также у автомобиля была нарушена светопропускаемость стекол, тонировку сняли на месте происшествия. Госавтоинспекторы проводят проверку.

На месте ДТП с машины сняли тонировку
На месте ДТП с машины сняли тонировку
Фото:

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В Нижнем Тагиле (Свердловская область) вечером 20 мая на Липовом тракте водитель Mitsubishi Lancer сбил женщину и ее четырехлетнего сына, переходивших пешеходный переход. В результате ДТП мать с ребенком госпитализировали, сообщили в УГИБДД Свердловской области. «Водитель автомобиля Mitsubishi Lancer при проезде нерегулируемого пешеходного перехода не предоставил преимущество и допустил наезд на 30-летнюю женщину-пешехода и четырехлетнего мальчика... В результате ДТП мать с ребенком доставлены в больницу с травмами различной степени тяжести», — говорится в telegram-канале ведомства. Водитель пояснил автоинспекторам, что он не заметил пешеходов из-за слепящего солнца. Также у автомобиля была нарушена светопропускаемость стекол, тонировку сняли на месте происшествия. Госавтоинспекторы проводят проверку.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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