В Нижнем Тагиле (Свердловская область) вечером 20 мая на Липовом тракте водитель Mitsubishi Lancer сбил женщину и ее четырехлетнего сына, переходивших пешеходный переход. В результате ДТП мать с ребенком госпитализировали, сообщили в УГИБДД Свердловской области.
«Водитель автомобиля Mitsubishi Lancer при проезде нерегулируемого пешеходного перехода не предоставил преимущество и допустил наезд на 30-летнюю женщину-пешехода и четырехлетнего мальчика... В результате ДТП мать с ребенком доставлены в больницу с травмами различной степени тяжести», — говорится в telegram-канале ведомства.
Водитель пояснил автоинспекторам, что он не заметил пешеходов из-за слепящего солнца. Также у автомобиля была нарушена светопропускаемость стекол, тонировку сняли на месте происшествия. Госавтоинспекторы проводят проверку.
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