Экс-чиновник, осужденный за госизмену, мог работать в мэрии Перми

Пермяк, которого отправили в колонию за госизмену и причастность к подготовке диверсий и террористических актов, возможно работал в городской администрации. Об этом сообщил пермский telegram-канал «Звезда».
«На момент задержания обвиняемый в госизмене Антон Галэта, возможно был действующим сотрудником мэрии Перми. Он числится в списке Росфинмониторинга», — пишет «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на данные канала. Уточняется, что до работы в мэрии Галэта трудился в краевой администрации при губернаторе Олеге Чиркунове.
Ранее сообщалось, что осужденный на 12 лет в колонии строгого режима, сотрудничал с вооруженными силами Украины. Он готовился совершить диверсии и теракты на объектах промышленности и правоохранительных органов Перми.
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Пермяк, которого отправили в колонию за госизмену и причастность к подготовке диверсий и террористических актов, возможно работал в городской администрации. Об этом сообщил пермский telegram-канал «Звезда». «На момент задержания обвиняемый в госизмене Антон Галэта, возможно был действующим сотрудником мэрии Перми. Он числится в списке Росфинмониторинга», — пишет «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на данные канала. Уточняется, что до работы в мэрии Галэта трудился в краевой администрации при губернаторе Олеге Чиркунове. Ранее сообщалось, что осужденный на 12 лет в колонии строгого режима, сотрудничал с вооруженными силами Украины. Он готовился совершить диверсии и теракты на объектах промышленности и правоохранительных органов Перми.