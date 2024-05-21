Экс-чиновник, осужденный за госизмену, мог работать в мэрии Перми

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Мера пресечения Павлу Ефимову в суде Тракторозаводского района. Челябинск , приговор, наказание, процесс, правосудие, суд, преступление, молоток судьи, молоток правосудия
Бывшего чиновника отправили в колонию после суда, где вынесли приговор по обвинению в госизмене Фото:

Пермяк, которого отправили в колонию за госизмену и причастность к подготовке диверсий и террористических актов, возможно работал в городской администрации. Об этом сообщил пермский telegram-канал «Звезда».

«На момент задержания обвиняемый в госизмене Антон Галэта, возможно был действующим сотрудником мэрии Перми. Он числится в списке Росфинмониторинга», — пишет «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на данные канала. Уточняется, что до работы в мэрии Галэта трудился в краевой администрации при губернаторе Олеге Чиркунове.

Ранее сообщалось, что осужденный на 12 лет в колонии строгого режима, сотрудничал с вооруженными силами Украины. Он готовился совершить диверсии и теракты на объектах промышленности и правоохранительных органов Перми.

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Пермяк, которого отправили в колонию за госизмену и причастность к подготовке диверсий и террористических актов, возможно работал в городской администрации. Об этом сообщил пермский telegram-канал «Звезда». «На момент задержания обвиняемый в госизмене Антон Галэта, возможно был действующим сотрудником мэрии Перми. Он числится в списке Росфинмониторинга», — пишет «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на данные канала. Уточняется, что до работы в мэрии Галэта трудился в краевой администрации при губернаторе Олеге Чиркунове. Ранее сообщалось, что осужденный на 12 лет в колонии строгого режима, сотрудничал с вооруженными силами Украины. Он готовился совершить диверсии и теракты на объектах промышленности и правоохранительных органов Перми.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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