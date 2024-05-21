Экс-чиновник, осужденный за госизмену, мог работать в мэрии Перми

21 мая 2024 в 22:54 Размер текста - 17 +

Бывшего чиновника отправили в колонию после суда, где вынесли приговор по обвинению в госизмене Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Пермяк, которого отправили в колонию за госизмену и причастность к подготовке диверсий и террористических актов, возможно работал в городской администрации. Об этом сообщил пермский telegram-канал «Звезда». «На момент задержания обвиняемый в госизмене Антон Галэта, возможно был действующим сотрудником мэрии Перми. Он числится в списке Росфинмониторинга», — пишет «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на данные канала. Уточняется, что до работы в мэрии Галэта трудился в краевой администрации при губернаторе Олеге Чиркунове. Ранее сообщалось, что осужденный на 12 лет в колонии строгого режима, сотрудничал с вооруженными силами Украины. Он готовился совершить диверсии и теракты на объектах промышленности и правоохранительных органов Перми. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Пермяк, которого отправили в колонию за госизмену и причастность к подготовке диверсий и террористических актов, возможно работал в городской администрации. Об этом сообщил пермский telegram-канал «Звезда». «На момент задержания обвиняемый в госизмене Антон Галэта, возможно был действующим сотрудником мэрии Перми. Он числится в списке Росфинмониторинга», — пишет «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на данные канала. Уточняется, что до работы в мэрии Галэта трудился в краевой администрации при губернаторе Олеге Чиркунове. Ранее сообщалось, что осужденный на 12 лет в колонии строгого режима, сотрудничал с вооруженными силами Украины. Он готовился совершить диверсии и теракты на объектах промышленности и правоохранительных органов Перми.