Стали известны все участники 1/4 финала чемпионата мира по хоккею

Сборная США победила команду Латвии в заключительном матче группового турнира чемпионата мира по хоккею. Теперь стали известны участники 1/4 финала, которые будут бороться за кубок.
«Из группы B в четвертьфинал вышли сборные Швеции, США, Германии и Словакии, из группы A — сборные Канады, Чехии, Швейцарии и Финляндии», — сообщает ТАСС. Турнирная сетка ожидается по парам: Канада — Словакия, Швеция — Финляндия, Германия — Швейцария или Чехия, США — Чехия или Швейцария.
Чемпионат мира проходит в двух городах Чехии: Праге и Остраве. Последнее состязание должно состояться 26 мая.
Руководство Международной федерации хоккея (IIHF) продлило ограничения на участие сборных России и Белоруссии в международных турнирах на 2023 и 2024 год, передает RT. Из-за этого команды не участвуют в соревнованиях в Чехии.
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