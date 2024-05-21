21 мая 2024

Стали известны все участники 1/4 финала чемпионата мира по хоккею

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Чемпионат мира в Чехии закончится 26 мая
Чемпионат мира в Чехии закончится 26 мая Фото:

Сборная США победила команду Латвии в заключительном матче группового турнира чемпионата мира по хоккею. Теперь стали известны участники 1/4 финала, которые будут бороться за кубок.

«Из группы B в четвертьфинал вышли сборные Швеции, США, Германии и Словакии, из группы A — сборные Канады, Чехии, Швейцарии и Финляндии», — сообщает ТАСС. Турнирная сетка ожидается по парам: Канада — Словакия, Швеция — Финляндия, Германия — Швейцария или Чехия, США — Чехия или Швейцария. 

Чемпионат мира проходит в двух городах Чехии: Праге и Остраве. Последнее состязание должно состояться 26 мая.

Руководство Международной федерации хоккея (IIHF) продлило ограничения на участие сборных России и Белоруссии в международных турнирах на 2023 и 2024 год, передает RT. Из-за этого команды не участвуют в соревнованиях в Чехии.

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Сборная США победила команду Латвии в заключительном матче группового турнира чемпионата мира по хоккею. Теперь стали известны участники 1/4 финала, которые будут бороться за кубок. «Из группы B в четвертьфинал вышли сборные Швеции, США, Германии и Словакии, из группы A — сборные Канады, Чехии, Швейцарии и Финляндии», — сообщает ТАСС. Турнирная сетка ожидается по парам: Канада — Словакия, Швеция — Финляндия, Германия — Швейцария или Чехия, США — Чехия или Швейцария.  Чемпионат мира проходит в двух городах Чехии: Праге и Остраве. Последнее состязание должно состояться 26 мая. Руководство Международной федерации хоккея (IIHF) продлило ограничения на участие сборных России и Белоруссии в международных турнирах на 2023 и 2024 год, передает RT. Из-за этого команды не участвуют в соревнованиях в Чехии.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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