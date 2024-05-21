МВД раскрыло число пострадавших в перестрелке в Москве

На Медынской улице в Москве произошел конфликт, в ходе которого были задержаны некоторые его участники. В результате инцидента два человека получили ножевые ранения и были доставлены в больницу, сообщает пресс-служба столичного главка МВД РФ.
"По предварительной информации, в конфликте участвовали около 15 человек. Полиция задержала ряд участников потасовки, а двое пострадавших с ножевыми ранениями были обнаружены недалеко от места происшествия и госпитализированы", — сообщает пресс-служба МВД.
Сейчас полиция проводит все необходимые оперативно-розыскные действия для установления и задержания всех лиц, причастных к инциденту. Ранее сообщалось о стрельбе из травматического оружия в ходе этого же конфликта в Telegram-канале столичной прокуратуры.
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