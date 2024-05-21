21 мая 2024

МВД раскрыло число пострадавших в перестрелке в Москве

МВД: двух пострадавших в перестрелке в Москве госпитализировали
© Служба новостей «URA.RU»
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В результате перестрелке пострадали два человека, сообщили в МВД России
В результате перестрелке пострадали два человека, сообщили в МВД России Фото:

На Медынской улице в Москве произошел конфликт, в ходе которого были задержаны некоторые его участники. В результате инцидента два человека получили ножевые ранения и были доставлены в больницу, сообщает пресс-служба столичного главка МВД РФ.

"По предварительной информации, в конфликте участвовали около 15 человек. Полиция задержала ряд участников потасовки, а двое пострадавших с ножевыми ранениями были обнаружены недалеко от места происшествия и госпитализированы", — сообщает пресс-служба МВД.

Сейчас полиция проводит все необходимые оперативно-розыскные действия для установления и задержания всех лиц, причастных к инциденту. Ранее сообщалось о стрельбе из травматического оружия в ходе этого же конфликта в Telegram-канале столичной прокуратуры.

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На Медынской улице в Москве произошел конфликт, в ходе которого были задержаны некоторые его участники. В результате инцидента два человека получили ножевые ранения и были доставлены в больницу, сообщает пресс-служба столичного главка МВД РФ. "По предварительной информации, в конфликте участвовали около 15 человек. Полиция задержала ряд участников потасовки, а двое пострадавших с ножевыми ранениями были обнаружены недалеко от места происшествия и госпитализированы", — сообщает пресс-служба МВД. Сейчас полиция проводит все необходимые оперативно-розыскные действия для установления и задержания всех лиц, причастных к инциденту. Ранее сообщалось о стрельбе из травматического оружия в ходе этого же конфликта в Telegram-канале столичной прокуратуры.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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