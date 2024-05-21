В Москве произошла перестрелка после массовой драки: главное о ЧП

На Медынской улице в Москве вечером 21 мая произошла массовая драка, которая переросла в перестрелку. В результате потасовки пострадало несколько участников конфликта, возбуждено уголовное дело. Главная информация о происшествии — в материале URA.RU.
Из-за чего произошла драка
По информации telegram-канала Shot, группа мужчин из 10–12 человек начала драку в районе Западное Бирюлёво примерно в 20:00 21 мая. В ходе конфликта неизвестные открыли стрельбу, очевидцы сообщили минимум о трех выстрелах. После этого часть участников потасовки скрылась на автомобилях, а остальные разбежались в разные стороны.
Однако, по словам местных жителей, участников конфликта было немного больше. Около 15 человек, выясняя отношения, заняли всю пешеходную зону улицы, после чего началась драка. «Даже не драка, а избиение. Там, по-моему, били только двоих: на одного налетело человека четыре и на другого два-три», — рассказал свидетель инцидента «Газете.ru».
Сколько человек пострадали
По предварительной информации, в ходе конфликта пострадали около 15 человек. Прибывшие на место происшествия сотрудники МВД задержали часть участников и обнаружили двух пострадавших с ножевыми ранениями в область спины недалеко от места происшествия, они госпитализированы.
Начато расследование уголовного дела
Прокуратура Южного административного округа Москвы проверяет обстоятельства конфликта. «В конфликте применено, предположительно травматическое оружие. Есть пострадавшие», — говорится в telegram-канале столичной прокуратуры.
Следственный комитет Москвы возбудил уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ «Хулиганство». Следователи и криминалисты осматривают место происшествия и допрашивают очевидцев. Местро происшествия оцеплено.
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